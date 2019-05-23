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01:42 23 Mayıs 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda eğitim çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

    Erdoğan: Eğitim konusunda meseleyi ideolojik zemine çekmek kimseye yarar sağlamaz

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda eğitim çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

     

    'BÜTÇEDE ASLAN PAYINI DAİMA EĞİTİME VERDİK'
    Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim öğretim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bizler de bu anlayışla son 17 yıldır eğitim öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Hep ifade ettiğim gibi bütçede aslan payını daima eğtime verdik." ifadesini kullandı.

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    Son 17 yılda 302 binin üzerinde yeni derslik açtıklarını, 632 bine yakın yeni öğretmen ataması yaptıklarını, 7 bin 480 spor salonunu, 17 bin 419 yeni laboratuvarı, 13 bin 513 kütüphaneyi okullara kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, aynı şekilde öğretmenlerin mali ve sosyal imkanlarında ciddi iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Bu dönemde Türkiye ticaretle ekonomiyle savunma sanayiyle ulaşımla beraber eğitim alanında da büyüdü, kendini ciddi manada geliştirdi. 2002 ile bugünün rakamlarını karşılaştırmak bu hakikati inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koyacaktır. Nitekim meseleye ideolojik ön yargılar yerine objektif kriterlerle yaklaşan herkes ülkemizin eğitim altyapısında katettiği mesafeyi kabul ediyor. Ülkemizin dört bir yanına inşa ettiğimiz modern okulları, yeni derslikleri, kütüphane ve spor salonlarını görenler ülkemizin geldiği konumu takdir ediyor. Eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız yok mu? Elbette var. İnsan faktörünün olduğu her yerde noksanlıkların olması doğaldır. Eğitim özü itibariyle dinamik süreç olduğu için sürekli yenilik, yenilenme gerektirir. Dünyada hiçbir ülke bu alanda mükemmel konumda olduğunu iddia edemez, 'her şeyi bitirdim' diyemez. Çünkü dinamik bir yapı var. Biz nasıl daha iyi, daha nitelikli, daha kaliteli eğitim arayışındaysan dünyanın gelişmiş ülkeleri de benzer arayışlar içerisinde. Biz nasıl sürekli kendimizi geliştirmek için çalışıyorsak diğer toplumlar da aynı gayreti sarf ediyor".

    Etiketler:
    Eğitim, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
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