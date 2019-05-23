Ankara'daki 'Kırım Tatar Sürgünü' etkinliğinde sahte fotoğraflar kullanıldı

Dün Ankara'daki Sheraton Oteli’nde Kırım Tatar Sürgünü’nün 75. yıldönümü vesilesiyle bir etkinlik düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Organizasyon ekibi tarafından afiş ve posterler üzerinde kullanılan fotoğraflar şaşırtıcıydı” ifadeleri kullanıldı.

Kırım Derneği’nden yanıltıcı fotoğraflar: Nazilerin doğu bölgelerden Almanya'ya işgücü sıkıntısını gidermek için zorla kaçırdığı Ostarbeiter'ler 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün figüranları olarak gösterildi. https://t.co/C9M6FodAS9 pic.twitter.com/LHplAgJ3Bl — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 22, 2019

Rus Büyükelçiliği, etkinlikte kullanılan afişi göstererek, “Soldaki fotoğraf, muhtemelen Kırım Tatarlarının sürgüne götürüldüğü bir tren gösterilmek istendi. Gerçekte ise fotoğrafta bir Sovyet lokomotifi değil, Avrupa kıtasında hiç görülmemiş ve Kırım Tatar sürgünüyle hiçbir ilgisi olamayan 19. yüzyılın sonlarına ait bir Amerikan lokomotifi olduğu ortaya çıkıyor” diye yazdı.

© Fotoğraf : Wikipedia Ukrayna elçiliği pot kırdı: Kırım Tatarları yerine Holokost kurbanlarının fotoğrafı paylaşıldı

“Ancak, yalanın zirvesi sağdaki fotoğraftır” diye vurgulayan büyükelçilik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Fotoğraf, Kırım Tatarlarını vagonlara yerleştiren 'acımasız Sovyet askerlerini' göstermek amacıyla kullanılmış olmalı. Fakat, askerlerin üniforma ile silahlarına ve trene binen insanların görünümüne daha yakından bakarsanız, fotoğrafta Nazilerin doğu bölgelerinden Almanya'ya işgücü sıkıntısını gidermek için zorla kaçırdığı Ostarbeiter'lerin yer aldığını anlarsınız. Bu arada, arşivler Kırım Tatar işbirlikçilerinin bu sürgünlerin organizasyonunda Nazilere yardım ettiğini gösteriyor."