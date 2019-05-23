Oktay'dan 'AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye coğrafi, tarihsel, kültürel ve demografik olarak bir Avrupa ülkesi, güvenilir bir NATO müttefiki ve AB üyeliği adayıdır. Dolayısıyla, AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor ve reform sürecine en yüksek siyasi düzeyde bağlıyız" dedi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda'nın ev sahipliğinde verilen iftar davetine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Ankara'da görevli bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

Büyükelçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, "Bölgemizde ve küresel çapta meydana gelen hızlı değişimler, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) iş birliğinin gerekliliğini her zamankinden daha fazla kanıtlamaktadır. Komşumuz, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Romanya'ya Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine verdiği destek için özellikle teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yapıcı anlayışınıza, geniş vizyonunuza ve çabalarınıza değer veriyoruz. Anlaşmazlıklarımız var ama dürüst ve vizyoner yaklaşımlarla anlaşmazlıkların üstesinden gelebiliriz. İletişim kanallarını açık tutmamız gerekir" dedi.

Oktay, bazı popülistlerin kısa dönemli kazanç elde etmek için ektiği güvensizlik tohumlarının ne yazık ki gelecek nesilleri de etkileyeceğine dikkati çekerek, "Artan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtı söylem, hoşgörüsüzlük, batı demokrasisinin güvenilirliğine ilişkin sorular ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

'REFORM SÜRECİNE EN YÜKSEK SİYASİ DÜZEYDE BAĞLIYIZ'

© AFP 2019 / BULENT KILIC AB Komisyonu, Türkiye beklentilerini aşağı yönlü revize etti

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin karşılıklı kazanç sağlayacak önemli bir konu olduğunu vurgulayan Oktay, "Türkiye coğrafi, tarihsel, kültürel ve demografik olarak bir Avrupa ülkesi, güvenilir bir NATO müttefiki ve AB üyeliği adayıdır. Dolayısıyla, AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor ve reform sürecine en yüksek siyasi düzeyde bağlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

'DOĞU AKDENİZ'DE HAK VE MENFAATLERİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin terörle mücadeleye ilişkin aldığı önlemlerin Avrupa'nın güvenliğine de önemli katkı sağladığını vurgulayan Oktay, AB'nin aday ülke Türkiye'den beklentilerini oluştururken Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlukları da göz önüne alması gerektiğini belirtti.

Dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin, yük paylaşımının devam etmesinden yana olduğunu belirten Oktay, "AB ile iş birliğimiz değişik şekillerde adil yük paylaşımı ilkesiyle devam etmelidir" diye konuştu.

Türkiye ile AB arasında 2016'da varılan 18 Mart mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyar euronun ilk ve ikinci 3 milyar euroluk dilimini işaret eden Oktay, ilk 3 milyar euronun sadece 2 milyar avrosunun ödendiğini ve harcanan miktarın sadece 1.8 milyar euro olduğunu, ikinci 3 milyar euronun ise farklı sektörlere tahsis edildiğini bildirdi.

Oktay, Türkiye'nin AB'ye aday diğer ülkeler ile eşit tutulması gerektiğini, uzatılan ve siyasi olarak engellenen katılım müzakerelerinin aslında teknik temelde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını belirten Oktay, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin haklarının yanı sıra kendi hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.