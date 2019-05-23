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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü

    Köprü cezalarına af getiren teklif komisyondan geçti

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlere kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekilerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

    Osmangazi Köprüsü
    © AA /
    Karamollaoğlu'ndan Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri paylaşımı: Geçenlere geçmeyenlere duyurulur

    Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

    Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

    TRT ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DİSİPLİN CEZASI

    Teklif, TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin işlemlerinin uygulanma esaslarını da belirliyor. Teklife göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek. Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek. Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca kurum içinde müdür ve yönetici kadrolarına atanamayacak. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, Genel Müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü
    © AA /
    AK Parti'den köprü cezalarının iptali için teklif

    MADEN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

    MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesi sağlanıyor. Destek tutarları belirlenirken, kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler, 2018 yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmayacak. 28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı verilecek.

    Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapıyor. Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedarikinin sağlanması amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilmesi öngörülüyor.

    Tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünler için kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirdikleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürün alımlarını Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutan madde, verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

    Teklifle, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden Kanunu'ndaki yatırım çakışması halinde kurulan kurulun kaldırılması doğrultusunda Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda uyum değişikliği yapılıyor.

    AB İŞLERİ UZMANLARINA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN GEÇİŞ HAKKI

    Teklifle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcılarına, bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: Bir gıdanın ucuz olmasına katkı sağlamak istiyorsanız, mazotu ucuzlatın, köprü geçişlerinden ücret almayın

    Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak. 9 yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi sonrasında toplamda 9 yılı doldurduktan sonra başkatiplik sınavına girebilecek. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar, meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

    Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulan işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi 1 yıla indiriliyor. Yetki tespit başvuruları, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

    Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı hareket edenlere, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hükmün yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek.

    16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

    635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilecek.

    İstanbul'un sembol yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.
    © AA / Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
    İstanbul'da köprüler epilepsiye dikkati çekmek için mora büründü

    Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleriyle teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerle iş birliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileriyle kamu görevlisi olmayan alanında uzman kişiler görevlendirilebilecek.

    Görevlendirilen öğretim elemanlarıyla kamu görevlisi olmayan uzmanlara Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen aylık tutarın 5 katını aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek tutar üzerinden doğrudan ödeme yapılacak. Bu kişilere ayrıca harcırah ödenmeyecek.

    Yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar proje adına açılacak özel hesaplarda izlenecek.

    Teklifle, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden Kanunu'ndaki yatırım çakışması halinde kurulan kurulun kaldırılması doğrultusunda Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda uyum değişikliği yapılıyor.

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    Etiketler:
    af, Köprü, TBMM, Türkiye
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