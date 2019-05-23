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04:41 23 Mayıs 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin

    © AA / Orhan Akkanat
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (115)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin. Bu zihniyetin bugüne kadar Türkiye'ye faydası olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

    Soylu, teravih namazı sonrası Esenyurt meydanında yaptığı konuşmada, "İstanbul'da yapılan yolsuzluklar nedeniyle seçimin iptal edildiğini" söyleyerek, YSK'nın açıkladığı kararlarda şaibelerin nasıl yapıldığının net bir şekilde yer aldığını söyledi. 

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
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    Seçimlerin ardından bir mahalle baskısı oluşturulduğunu aktaran Soylu, "Bu mahalle baskıyla bizi hakkımızı arayamayacak bir hale getirmek istediler yıllardır yaptıkları gibi. Seçim birinden alınmış birine verilmiş değil, er meydanı herkes kendini ortaya koysun. Seçim sonucu ne olursa olsun başımızın üstüne olacaktır" diye konuştu.

    Soylu, İstanbul'un bir ideolojik ve siyasi çatışmanın merkezi haline getirilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Bunun sonra dönüşü olmaz, bir meşruiyet tartışması başlatırlar. Başkalarının Türkiye'nin önünü kesmesine ve birilerinin tavsiyeleriyle burada siyaset inşa etmesine izin vermeyelim. Türkiye'yi kendi istikametindeki yolculuğuna hep birlikte devam ettirelim. İstanbul'a fitne oluşturmak değil, İstanbul'a hizmetkar olmak gerekir. Siz sahte gülümsemelere bakmayın, bunların arkasında neler olduğunu hep birlikte gördük."

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    İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da alt yapısını güçlendirerek, kendisine saldıranlara dersler verdi. Türkiye, bir büyük siyaset ortaya koyuyor ve bu birilerini çıldırtıyor. Gençlerin, Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin ortaya koyduğu çıtayı ileri götürme sorumluluğu var. Önemli tarihe tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
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    Kamplaştırmanın, kutuplaştırmanın ve rövanşizmin egemen olduğu bir siyaset anlayışının yeniden Türkiye'ye hakim kılınmaya çalışılacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

    "AK Parti bu anlayışı söktü attı, tekrar bunu Türkiye'ye getirmek için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. 23 Haziran için sıkı çalışalım. Gençler bu sizin işiniz, hep birlikte bir mücadeleyi ortaya koyup, ülkenin yürüyüşüne halel getirmeye çalışanlara da müsaade etmeyin. Gençler, İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin. Bu zihniyetin bugüne kadar Türkiye'ye faydası olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (115)
    Etiketler:
    CHP, Esenyurt, İstanbul, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
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