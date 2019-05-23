Darphane Müdürlüğü, 19 Mayıs'ın 100. yılında hatıra parası bastı: 'Atatürk'ün fotoğrafı yok'

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü için hatıra madeni para bastı. Sözcü gazetesinde yer alan haberde ise söz konusu paralarda Atatürk'ün yer almaması tepki çekti.

Darphane Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü için hatıra madeni para bastı.

Sözcü'de Yavuz Alatan'ın imzasıyla yayımlanan haberde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının paralarda yer almamasının 'vefasızlık örneği olduğu' ileri sürüldü.

"Hatıra parada bir tek Bandırma vapuru vardı" bilgisine yer verilen haberde şu hatırlatma da yapıldı:

"Oysa, 19 Mayıs'ın yıl dönümü için 1999'da bastırılan parada Atatürk'ün resmi ve Bandırma vapuru, 2009'da bastırılanda ise sadece at üstünde silüeti vardı."