AK Parti'den Davutoğlu açıklaması

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Çelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin soruya da cevap verdi.
Çelik Ahmat Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili “Çeşitli yerlerde açıklamaları oluyor. Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım” dedi.
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