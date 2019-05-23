AK Parti'den Davutoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eleştirel açıklamalarına ilişkin olarak “Çeşitli yerlerde açıklamaları oluyor. Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım" dedi.

© REUTERS / Ümit Bektaş Ahmet Davutoğlu: Ümidi kaybedenin yarını olmaz, konuşmaktan korkmayın

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin soruya da cevap verdi.

Çelik Ahmat Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili “Çeşitli yerlerde açıklamaları oluyor. Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım” dedi.