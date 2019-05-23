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09:17 23 Mayıs 2019
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    Bayer: Büyükerşen Bayrampaşa'da görevlendirilmiş, en kalabalık ekip Yavaş'ınki

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (118)
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    Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun dünkü tanıtım toplantısından izlenimlerini aktardı. Bayer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 23 Haziran'da Bayrampaşa'da görev yapacağını aktardı.

    Yalçın Bayer, Hürriyet'te "75 yabancı gazeteci izledi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu, kampanyasını başlattı. Bomonti Hilton’da İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı olarak ikinci kez sunuş yaparken kendisini izlemeye gelen kalabalık dikkati çekti. İlk sunuşa göre heyecan artmıştı" ifadesini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir kırgınlık yok
    Bayer şöyle devam etti:

    "23 Haziran kampanyası toplantısını kalabalık gazeteci ve televizyoncu grubu izledi. Yabancı gazeteciler için de öyleydi. CHP İl Örgütü ve İmamoğlu’nun yabancı gazeteciler için tercümanlık yapan basın danışmanı İlayda Çağla Koçoğlu ‘Şu anda salonda 75 yabancı gazeteci var’ dedi.

    Milletvekilleriyle birlikte bir ‘kaynaşma’ havası vardı.İmamoğlu, 28 Şubat’taki sunuşuna göre, ifadeleri ile kendisini bir iki ‘tık’ yukarı çekmişti.

    İmamoğlu şu mesajları verdi:

    - Nezih, temiz, eşit ve kaliteli siyaset...

    - Yeni bir ruh, yeni bir algı.

    - Korkma ve endişelenme.

    - Güler yüz, İstanbullular birbirleriyle samimi şekilde selamlaşmalı.

    İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?

    İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA / Evrim Aydın
    İYİ Parti kurultaya gidiyor
    İyi Parti’nin Tüzük Kurultayı 25 Mayıs Cumartesi Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kongrenin ‘sıkıntılı’ geçeceği öğrenildi. 80 olan Genel İdare Kurulu üyelerinin sayısının 50’ye düşürülmek istenmesinin tepki ile karşılandığı belirtiliyor. Sosyal medyada bazı partililer tarafından ‘kapalı’ olarak dile getirilen bu gibi çıkışların parti içinde rahatsızlık yarattığı dikkat çekiyor. MHP’den istifalarla bir ‘umut’ olarak yeni bir kadro ile ortaya çıkan İYİ Parti’nin, küçük bir yönetim kadrosuna dönüştürülmek istenmesinin arkasında bir soru işareti yer alıyor. Ankara’dan bir partili, ’Yeni bir partide böyle bir tüzük değişikliğe gidilmesinden önce de 200 kişilik kurucular kurulunun yaklaşık üçte birinin istifası da İYİ Parti’ye yönelik bir oyunun ‘ön vuruşu’ sayılmalıdır’ dedi.

    YÜKSEKÖĞRETİMDE CİNSİYET EŞİT(SİZ)LİĞİ: YÜZDE 68’İ ERKEK YÜZDE 31’İ KADIN

    Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, 1984-2018 arasındaki dönemi kapsayan ’Türkiye’de Yükseköğretimdeki Cinsiyet Eşit(siz)liği’ araştırmasını yayınladı. Zaman içerisindeki değişimi incelemek amacıyla yapılan araştırmada 1984-2018 yılları arasında Türkiye’deki kadın ve erkek öğretim üyelerinin bölgelere ve fakültelere göre dağılımı incelendi.

    Araştırma sonucuna göre, Türkiye’deki rektörlerin yüzde 90.9’u erkek iken, yüzde 9.1’inin kadın olduğu görülüyor. Rektör yardımcılarının ise yalnızca yüzde 10.3’ünün kadın olduğuna dikkat çekiliyor. Eşitsizlik profesör kadrolarında da kendini gösteriyor ve üst yönetimlerdeki eşitsizliğe de zemin hazırlıyor. Türkiye’de profesörlerin yüzde 68.8’i erkek, yüzde 31.2’si kadın.

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu yayınına dair açıklama: Dinle beni ey iki taraf
    Eşitsizlik bölgesel olarak incelendiğinde, Marmara, İç Anadolu ve Ege’de yüzde 60 erkek, yüzde 40 kadın eşitliğine uyarken, Güneydoğu Anadolu en eşitsiz bölge olarak görülüyor. Akademisyenlerin yüzde 61.8’i erkek, yüzde 38.2’si kadın. Kadınlar en çok mimarlık, iletişim ve sağlık bölümlerinde okuyor. Vakıf üniversitelerinde öğretim üyelerinin yüzde 57’si erkek, yüzde 43’ü kadın iken, devlette bu durum yüzde 63 erkek, yüzde 37 kadın olarak karşımıza çıkıyor. 

    BÜYÜKERŞEN’İ ‘KAÇIRDILAR’

    Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,Bayrampaşa’da görevlendirilmiş. Bayrampaşa belediye başkan adayı Remzi Albayrak, hoca otele gelir gelmez kendisini çekip Bayrampaşa’ya seçim çalışmasına götürdü. En heyecanlı kesim milletvekilleriydi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu programa hâkimdi. Kampanya direktörü ve siyasi danışmanı Necati Özkan salonun bir köşesinde İmamoğlu’nu dikkatle izlerken, biz de kendisine gazeteci Berkant Gültekin’e verdiği demeç üzerinde sorular yönelttik. ’Haksızlığı anlatacağız ama kenti unutmayacağız’ dedi.

    10 sene önce kurulan ‘Temiz Seçim Platformu’ Başkanı Yaşar Okuyan en önde oturanlardandı. Karaciğer ameliyatından sonra gayet sağlıklı görünüyor. İki yıl önce İzmir’e taşınmış ama yerinde duramıyormuş. ’Bir siyasetçi olarak Türkiye’yi benim kadar dolaşan yoktur. 31 Mart seçimlerinde 19 il dolaştım. Sadece İstanbul’a 12, Antalya’ya ve Bursa’ya 3’er, Balıkesir’e 2’şer kez gittiğimi eklemeliyim. ANAP, MHP, DYP ve DSP’de bakanlık yapmış 72 arkadaşımız da platformda. 100’den fazla da eski milletvekilimiz de üye...’ diyor. Okuyan,TV’deki konuşmalarından daha yumuşak... Tarafların ’gerginlik politikası’ndan uzak durmalarını istiyor.

    İstanbul, Ankara ve İzmir barolarından şu ana kadar 40 bine yakın avukat ‘gönüllü’ yazılmış, 23 Haziran’da sandık başlarında görev yapmak üzere...

    Otelden herkes milletvekilleri ile görev yerlerine giderken Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın en kalabalık ekip olduğu görüldü."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (118)
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sandık, 23 Haziran, Yılmaz Büyükerşen, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu
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