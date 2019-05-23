Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Yeni sistem yasalaştığında, 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek.
Teklif 1 aylık bedelli askerliğin ise kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. 30 bin lira olarak belirlenen ücret ise peşin alınacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşacağını söylemişti. Akar, yeni sistemin detaylarını anlatırken, TSK'ya er olarak giren bir Türk gencinin şartları yerine getirmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini aktarmıştı.
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