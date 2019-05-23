'FETÖ'nün 'futbol yapılanması' davasında Zafer Biryol'a tahliye

'FETÖ'nün futbol yapılanması'na ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Biryol'un tahliyesine karar verildi.

© AA / İtirafçı olan Zafer Biryol FETÖ ile iltisaklı futbolcuları anlattı

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Biryol ve tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, söz alan sanık Biryol, örgüt hakkında bildiği her şeyi söylediğini belirterek, "Bunların ne olduğunu anlayınca sohbetlerine gitmedim. 3 çocuğum var, eşim yalnız bakıyor. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Beyanda bulunan diğer sanık avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada gelinen aşama, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, savunmasının alınması, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutuklu Biryol'un tahliyesine karar verdi.

DAVA KAPSAMINDA TUTUKLU SANIK KALMADI

Sanıkla ilgili, 'yurt dışına çıkış yasağı'ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, sanıkların D-Smart üyeliklerinin iptal edilip edilmediği ve Samanyolu, Bugün ve Kanaltürk adlı televizyon kanallarının yayından kaldırış tarihlerinin sorulmasına yönelik şirkete yazı yazılmasını da kararlaştırdı.

Sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarının İstanbul Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne sorulmasına karar veren heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Biryol'un da tahliyesiyle, dava kapsamında tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede bazı sanıkların ByLock programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanıyor.