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12:23 23 Mayıs 2019
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    Soylu: Bazı aklı evveller 'YSK çalmayı söylemedi' diyor, söyledi, hukuk diliyle söyledi

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dün yayımlanan gerekçeli kararı değerlendirdi. Soylu, "Birtakım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi" dedi.

    İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun bir karar verdiğini belirtti.

    "Gerekçeli kararında tam da bizim söylediğimiz ve iddia ettiğimiz meselelerin tamamını gerekçeli kararında ortaya koydu" diyen Soylu şöyle devam etti:

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
    "Tartışma şu. YSK'da 7 kişi tekrarlanması konusunda karar verdi. 4 kişi tekrarlanmaması konusunda karar verdi. Herkes işine gelen tarafı öne çıkarmaya çalışıyor. Seçimin tekrarlanmasına karar verenlerin niçin karar verdiklerine bakmak lazım. İtiraz edenler zaten itiraz gerekçeleriyle beraber seçimin tekrarlanmamasını istiyorlardı. Aynen dediğimiz gibi. Sandıklarda mühürsüz çıkan oylar var. Aynı zamanda sandık başkanlarında kamu görevlisi devlet görevlisi olmayanlar var. Aynı zamanda sayım döküm cetvellerinden sandık torbaları içerisinde bulunmayanlar. Tutanak bulunmayanlar. Bütün bunların üzerinden 30 bin 280 oyun bir şekilde sonuca tesir edecek açıdan tespit edilemeyen sonuçlarla oluştuğunun hükmünü bir şekilde değerlendirerek ortaya koydu."

    'BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SÖYLEMEDİ'

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
    YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı
    "Seçmen iradesinin sandığa yansımasında problem olabilir ya da olmayabilir" diyen Bakan Soylu, "Olan alanlar var olmayan alanlar var. Ama mesele seçmenin sadığa attığı oyda ve o zarfın içerisine koyduğu pusulada değil. YSK'nın kararı da aynı şekilde bunu göstermiştir. Problem şuradadır. Onun oyunu sandığa atmasında ve zarfın içerisine oyları koymasında bir problem değil. Tam tersi sandıklar açıldıktan sonra oyların sayımı ve dökümünde ortaya konulan yanlışlıklar usulsüzlükler ve hileleri dün YSK'nın gerekçeli kararı ortaya koymuştur. Kanuna aykırı olduğunu ispat ettiği değerlendirdiği bütün sonuçları gerekçeli kararına yansıtmıştır. Birtakım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30 Bin 200'ün üzerindeki oyun sayım döküm cetvellerinden tutanağına kadar yok olduğunu bunun da o oyların ve oradaki sonuçları yok hükmüne getireceğini çok net bir şekilde altını çizdi" ifadelerini kullandı. 
     

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, AK Parti, YSK, Süleyman Soylu
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