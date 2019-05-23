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13:54 23 Mayıs 2019
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    Diyarbakır’a gidecek olan Davutoğlu’na AK Parti cephesinden tepki: Erdoğan’ı incitmek insafsızlıktır

    © Sputnik . Sertaç Kayar
    Türkiye
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    Sertaç Kayar
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    Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 27 Mayıs’ta Diyarbakır’a gidiyor. Davutoğlu’nun ziyareti öncesi açıklama yapan AK Parti’ye yakın bir oluşum Davutoğlu’na tepki göstererek “Başkanımız Erdoğan’a müteşekkiriz. Bizce, bu ince ruhlu insanı incitmek ancak insafsızlıkla ifade edilebilir” açıklaması yaptı.

    Ahmet Davutoğlu
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    Parti kuracağı ve kuracağı partiyi Diyarbakır’da deklere edeceği iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır programı belli oldu.  27 Mayıs’ta Diyarbakır’a gelmesi beklenen Davutoğlu’nun iftar programına katılacağı ve bir dizi görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. Parti ile ilgili herhangi bir açıklama şuan gündemde yok. Davutoğlu’nun ziyareti öncesi Diyarbakır’da AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen ‘Gönül Mimarları İnisiyatifi’ adlı oluşum, açıklama yaparak Davutoğlu’na tepki gösterdi.

    ‘BU İNCE RUHLU İNSANI İNCİTMEK İNSAFSIZLIKTIR’

    Oluşum adına açıklamayı yapan Abdulkadir Arslanoğlu “Hak namına, attığı her adımda, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız. Şuana kadar, yaptığı büyük hizmetler, örneği görülmemiş icraatlar ve omuzladığı ağır yük sebebi ile Başkanımız Erdoğan’a müteşekkiriz, duacıyız minnettarız! Gün hayatını ümmetin kurtuluşuna adayan, vefakâr ve fedakâr liderimize destek olma, yanında olma, duacısı olma günüdür. Bizce, bu ince ruhlu insanı incitmek ancak insafsızlıkla ifade edilebilir. Ortada, ülkemizi bölmek isteyen, bu yolda her türlü fenalığı mubah gören ve avuçlarını ovuşturan hainler dururken; bunlara karşı ‘bir’ olup birlikte mücadele etme yerine, rotasını şaşıran, başka beklentilerin peşine düşüp, hevasının esiri olan bir takım zevatın, düştüğü körlük kuyusundan çıkamamalarıdır” şeklinde konuştu.

    © AFP 2019 /
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    ‘DIŞ GÜÇLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK İSTEYENLER BU ŞEHRE GELMESİN’

    Arslanoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

    “Bölgedeki mütedeyyin Kürtlerin desteğini alabileceklerini düşünerek bu işe bölgenin kalbi konumundaki Diyarbakır’dan start verecekleri havasını estirmişlerdir. Bu kadim şehrin/Diyarbakır'ın kapıları ve hatta gönüllerimizin kapıları dışarıdan gelen tüm misafirlerimize ardına kadar açıktır. Ancak bizler, bu kadim şehrin gerçek sakinleri, bölünmez bütünlüğümüzün bu şehirdeki teminatı olan Diyarbakırlılar, buradan Türkiye’nin mührü olan Diyarbakır’dan haykırıyoruz ve diyoruz ki hiç kimse, fitnenin fitilini, bu şehirden ateşleye bileceğini aklından bile geçirmesin. Amacı bölücülük olanlar bu şehirden eli boş dönerler! Memleket sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler! Bayrak sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler! Dirliğimizi bozmak, dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenler bu şehre gelmesinler.”

    Etiketler:
    Tepki, Yeni Parti, program, Ziyaret, Diyarbakır, AK Parti, Ahmet Davutoğlu
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