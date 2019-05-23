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13:54 23 Mayıs 2019
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    Yerel Seçim 2019, sandık, oy

    'KHK'lılar oy kullanabilir' kararının gerekçesi belli oldu

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (120)
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    Yüksek Seçim Kurulu'nun Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine dair kararının gerekçesi belli oldu. YSK Başkanı Sadi Güven'in İstanbul gerekçeli kararında yer alan karşı oy yazısında, KHK ile ihraç edilenlerin 24 Haziran 2018 seçimlerinde de oy kullandığı vurgulandı.

    AK Parti İstanbul'da seçimin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesinde, kamu hizmetinden yasaklanan ya da kanun hükümde kararnamelerle görevinden ihraç edilenlerin oy kullanmasını da gerekçe gösterdi.

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
    YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı
    AK Parti'nin dilekçesinde; kamu hizmetinden yasaklı olan 14 bin 591 Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı öne sürüldü. Ancak YSK, AK Parti’nin bu itirazını 'KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanma hakkı vardır' diyerek, 2’ye karşı 9 üyenin oyuyla reddetti.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, YSK’nın KHK’lıların oy kullanabileceğine dair kararının gerekçesi de belli oldu. YSK’nın söz konusu gerekçesi YSK Başkanı Sadi Güven’in İstanbul seçimlerine neden yenilenmemesine yönünde oy kullandığına dair muhalefet şerhinde yer aldı. 

    Güven, YSK’nın CHP Milletvekili İbrahim Özden Kabaoğlu kararı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

    24 Haziran 2018 seçiminde aday gösterilen ve KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Özden Kabaoğlu’nun milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadığını öne sürülmüştü. Ancak YSK bu yönde yapılan itirazı reddetti.

    'SEÇİLME HAKKI OLANIN SEÇME HAKKI DA VARDIR'

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Metin Aktas
    YSK, AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmasıyla ilgili ikinci itirazını da reddetti
    Ret gerekçesinde; “Anayasanın 76., 2839 sayılı Kanunun 11. maddesindeki, kamu hizmetlerinden kısıtlılık halinin mahkeme kararına dayanması gerektiği, ilgili hakkında kısıtlılığa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (2). fıkrasındaki düzenlemenin de milletvekilliğini kapsamadığı anlaşılmakla, itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir” denildi. 

    Bu kararı anımsatan YSK Başkanı Güven karşı oy yazısında; “Seçilme hakkı olan kişi için seçme hakkı olmadığı söylenemez. Kaldı ki Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamında oy kullanmış olup AK Parti’nin bu itirazı iki sayın üyemizin muhalefeti ile ve çoğunluk kararı ile iptal nedeni olarak değerlendirilmemiştir” ifadelerini kullandı.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (120)

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    Etiketler:
    Memuriyetten ihraç, İbrahim Kabaoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Oy, seçim, KHK, Sadi Güven, AK Parti, YSK
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