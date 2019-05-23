Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama 15 buçuk yıl hapis talebi

İstanbul Tuzla'da, aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru hakkında15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Özüdoğru’nun adli sicil kaydını inceleyen savcılık, şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini dikkate alarak, mahkemenin üst sınırdan ceza vermesini talep etti.

© AA / Erik çekirdeği attığı için çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı

İstanbul Tuzla'da, 28 Nisan günü, erik yiyen 11 yaşındaki M.Y.K.'nın attığı erik çekirdeğinin aracına isabet etmesi nedeniyle, aracından inerek küçük çocuğu öldüresiye döven ve daha sonra ormanlık alana götüren Ufuk Özüdoğru (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ORMANA GÖTÜRDÜ, YOLDAN GEÇEN KADIN KURTARDI

© DHA / Aracına erik çekirdeği attığı için 11 yaşındaki çocuğu döven sürücü yeniden gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, arkadaşlarıyla erik toplayan M.Y.K. (11), çekirdekleri yola doğru attığı sırada, çekirdek Ufuk Özüdoğru'nun aracına isabet etti. Çocuğa tekme ve tokat atmaya başlayan Özüdoğru, ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür' dedi. Diğer çocukları bulamayan Özüdoğru, küçük M.Y.K.'yı ormanlık alana götürdü. Yoldan geçen G.K. isimli kadın ise ‘ne yapıyorsun, polise haber vereceğim' diye bağırarak küçük çocuğu Özüdoğru'nun elinden kurtardı.

'BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM'

© İHA / Erik çekirdeği atan çocuğu darbeden sürücünün serbest kalmasına itiraz

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, kırmızı ışık nedeniyle durduğunu söyleyen Özüdoğru, savcılığa şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde, çocukların aracına taş attığını gördüğünü ve bağırdığını söyledi. Çocukları yakalamak için peşlerine düştüğünü öne süren şüpheli, bir anlık sinirle vurduğunu, amacının darp etmek olmadığını söyledi. Öte yandan M.Y.K'nın diğer çocukların ormanda olduğunu söylemesi üzerine ormana gittiklerini anlatarak, pişman olduğunu söyledi.

© AA / Erik çekirdeği atan çocuğu darbeden sürücü serbest bırakıldı

Çocuğu kurtaran G.K. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, evindeyken çocuğun bağırma seslerini duyduğunu çocuğa ‘bak sana daha neler yapacağım’ dediğini, kimsenin müdahale etmemesi üzerine aşağıya indiğini anlattı. Çocuğu bırakmasını söylediğinde isse ‘o da benim arabana taş atmayacaktı' diye cevap verdiğini söyledi.

SUÇ İŞLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMESİ DİKKATE ALINDI

Çocuğun 11 yaşında olduğunu ve adli sicil kaydı incelenen şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini dikkate alan savcılık, üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Savcılık, Özüdoğru'nun “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Çocuğu darp eden Ufuk Özüdoğru, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

SERBEST BIRAKILMIŞ, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Özüdoğru hakkında konutu terk etmemek ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol kararı verilmişti.

Savcılığın adli kontrol kararına itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Özüdoğru, 2 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.