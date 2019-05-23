‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımı yapan A Spor yorumcusunun kovulduğu iddia edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin iptali sonrası "Her şey çok güzel olacak" paylaşımında bulunan Uğur Karakullukçu'nun A Spor'daki işine son verildiği iddia edildi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs gecesi konuya dair açıklamasında "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun çağrısının ardından, aralarında sanatçıların da bulunduğu çok sayıda ünlü isim "Her şey çok güzel olacak" paylaşımında bulundu.

Bunların arasında A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu da vardı.

Karakullukçu, başrollerinde Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un bulunduğu "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve "Hayırlı sahurlar" dedi.

A Spor ekranlarında hemen her gün spor yorumculuğu yapan Karakullukçu'nun söz konusu paylaşımın ardından ekranlardan uzak kalması dikkat çekti.

Bugün BirGün'de yer alan haberde, Karakullukçu'nun işine son verildiği iddiası aktarıldı.

Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.