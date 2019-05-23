Portakal'dan Maçoğlu'na 'Dersim' tepkisi

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda 'Tunceli' ibaresinin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı aldı.

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na tepki gösteren Fatih Portakal, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu mudur? Dersim denilse ne olur, Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorun arasında baskan Fatih Maçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!!!."

Bu mudur? #Dersim denilse ne olur, #Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorun arasında baskan #FatihMaçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!!! — fatih portakal (@fatihportakal) 23 мая 2019 г.

Söz konusu karara başka bir tepki de şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Özoğuz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım. 1935'de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" dedi.