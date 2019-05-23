Emrah Serbes'e hapis cezası onandı

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

© AA / Cem Öksüz Emrah Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapılacak

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir - Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan, 'Behzat Ç.' dizisinin senaristi ve yazar Emrah Serbes'e verilen cezayı onadı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek kararı onamış, taraflar kararı temyize götürmüştü. 13 yıl 4 ay hapis verilen yazarın cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından Yargıtay tarafından da onanmış oldu.