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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Türkiye'yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    İlim insanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.

    "Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir" diyen Erdoğan, şunları şöyledi:

    "Uzaklaştırılan Fuat Sezgin çalışmalarını Almanya'da devam ettirdi. Fuat Hoca İslam değil de Roma, Bizans tarihi çalışmış olsaydı hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada. İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar. Kendi ilim erbabımıza, ilmi birikimimize sahip çıkamamamızın sebeplerini iyi düşünmeliyiz. İlme sevdalıyız. İlmin ilim adamlarının önünü açacaksınız biz bunu yaptık."

    ​'GÜLHANE PARKI ÇOK FAKİRDİ, ZENGİNLEŞTİRMİŞ OLDUK'

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    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
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    Erdoğan, "Şu anda Türkiye'de bir büyük kütüphaneye sahip değildik şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik bir kütüphaneyi yaptık. İstanbul'da eski Rami Kışlası'nı orayı da 6 milyon ciltlik büyük kütüphane olarak yapıyoruz. İslam'ın çok zengin bir medeniyet birikimi var. Medeniyet inşa etmek her topluma nasip olmaz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

    Gençlere Gülhane Parkı'na muhakkak uğramalarını tavsiye eden Erdoğan, "Gençlerimize tavsiye ediyorum Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın, müzeyi gezin. Neler yapmışlar Fuat Hocamız nelerin başını bu noktada çekmiş. Onlar sizin ufkunuzu daha da artıracaktır. Gülhane Parkı çok fakirdi, bu kütüphane ile zenginleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Üniversitesi, Almanya, Kütüphane, Gülhane Parkı, Bilim insanları, Türkiye, Fuat Sezgin, Recep Tayyip Erdoğan
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