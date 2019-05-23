Uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'nın cesedi bulundu

Bayburt'ta uçurumdan düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı.

© DHA / AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak hayatını kaybetti

Nişancı'nın cansız bedeni düştüğü yerin 3-4 kilometre uzağında dere yatağında bulundu.

AA muhabiri Nişancı, 10 Mayıs'ta Soğanlı Dağı'nda çekim yaptığı sırada kayarak dereye düşmüştü.

13 gündür süren arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timi ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) elemanları başta olmak üzere yüzlerce kişi katılmıştı.

Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 asker suya kapılarak hayatını kaybetmişti.