Uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'nın cesedi bulundu

Bayburt'ta uçurumdan düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı.
AA muhabiri Nişancı, 10 Mayıs'ta Soğanlı Dağı'nda çekim yaptığı sırada kayarak dereye düşmüştü.
13 gündür süren arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timi ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) elemanları başta olmak üzere yüzlerce kişi katılmıştı.
Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 asker suya kapılarak hayatını kaybetmişti.
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