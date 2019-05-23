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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

    Bannon'ın 'Erdoğan dünyanın en tehlikeli adamı' demesinden bir yıl sonra Kalın'dan yanıt

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Trump'ın eski başstratejistinin 19 Temmuz 2018'de 'Erdoğan dünyanın en tehlikeli adamı' açıklamasını yapmış olmasını, "Neden? Çünkü Erdoğan ırkçı ikiyüzlülüğün maskesini düşürüp mazlumları savunuyor" diye gerekçelendirdi.

    Steve Bannon
    © Fotoğraf : YouTube
    Trump'ın eski başdanışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan
    Donald Trump'ın başkanlığının ilk sekiz ayında en üst strateji danışmanlığı yapmış olan Steve Bannon'ın 19 Temmuz 2018'de yaptığı bir açıklamaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün karşılık verdi. 

    Geçen yıl CNBC kanalının yaptığı mülakatta Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hoşlanan bir görüntü çizdiğinin söylenmesi üzerine Bannon şöyle konuşmuştu:

    KASIMPAŞA TARZI MI?

    ''Sanırım güçlü kişilikleri beğeniyor. (Çin Devlet Başkanı) Şi'yi beğeniyor… Erdoğan'ı beğeniyor… Ki Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı…. Ve Putin'i de beğeniyor. Çünkü güçlü liderleri beğeniyor. Önceliği kendi ülkelerine veren, bu yolda devam eden, milliyetçi, başkalarının ne dediğini umursamayan liderleri…''

    Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'ın eski danışmanı Bannon: Türkiye ABD için en büyük tehlike

    'IRKÇI HAREKETLERİN GURUSU'

    Kalın bugün Twitter'da yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

    "Batı'daki ırkçı ve aşırılıkçı hareketlerin yeni gurusu Steve Bannon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dünyadaki en tehlikeli adam' diye söz ederken bir yandan da nefret ve savaş kışkırtıcılığı vaaz ediyor. Neden? Çünkü Erdoğan ırkçı ikiyüzlülüğün maskesini düşürüp ezilenleri savunuyor."

    Bush yönetiminin en şahin, en neo-com isimlerinden John Bolton Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak geri döndü
    © AFP 2019 / Alex WONG
    Bolton'un tartışma yaratan Türkiye yorumları
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün bu mesajla birlikte paylaştığı Bosphorus Global'ın medya projesi Yekvücut'un videosu, Bannon'ın 19 Temmuz 2018'de sarf ettiği sözlerle açıldı.

    Alt-sağ hareketinin beyinlerinden kabul edilen Bannon'ı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için yaşlı kıtada olması ve aşırı sağa meyilli popülist partilerle liderlerin kampanyalarına katılmasına atıfla 'Avrupa'daki ırkçıların akıl hocası' diye niteleyen video, "Türkiye ve İslam nefreti bu sözlerle sınırlı değil" diyerek Trump'ın eski baş strateji danışmanının 28 Ekim 2017'de dile getirdiği "Türkiye ABD için en büyük tehlike", "Erdoğan Osmanlı ruhuna sahip bir hilafet kurmak istiyor" gibi iddiaları hatırlatıldı. "Müslümanlarla çok kanlı ve çok vahşi geçecek bir mücadelenin giriş safhalarındayız" dediği aktarıldı.

    Etiketler:
    Donald Trump, Türkiye, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, Steve Bannon, İbrahim Kalın
    Topluluk kurallarıTartışma
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