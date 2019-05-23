İnce'ye 20 bin TL manevi tazminat cezası: Erdoğan'a sorduğu 'Pensilvanya' sorusu 'kişilik haklarına saldırı' sayıldı

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava karara bağlandı. Taraf avukatlarının son beyanlarını alan Mahkeme Başkanı İlvan Çağlar Uysal, İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
İnce'nin iddiasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde ve asılsız olduğu kaydedilen dilekçede, böyle bir iddianın dile getirilmesinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ifade edilmişti.
İnce: Erdoğan, partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gittihttps://t.co/JbB6G2d8YP pic.twitter.com/StxlIGrsMq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 28 Mayıs 2018
'FETÖ'NÜN ÖRGÜTSEL AMAÇLARINA HİZMET ETMEKTEDİR'
Dilekçede, "FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir" denilmiş, AK Parti'nin, Erdoğan'ın liderliğinde, sadece milletten icazet alarak kurulmuş bir siyasi parti olduğu kaydedilmişti.
Dilekçede, İnce'den bu gerekçelerle 100 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)