Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TSK profesyonelleşecek

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj yayınladı.
Altun mesajında, "Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek" ifadelerine yer verdi.
Yeni askerlik sistemiyle;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 мая 2019 г.
▪Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak
▪Eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak
▪Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK’da istihdam edilebilecek
▪Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek
▪En önemlisi TSK profesyonelleşecek
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/GDJMmBatPp
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin Meclis'in uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini söylemişti.
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik teklifini bugün Meclis'e sunan Muş, yaş sınırının da ortadan kalktığını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)