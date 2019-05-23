Mahsun Kırmızıgül, Yeni Akit'e açtığı davayı kaybetti: 'Eski Türkiye artığı' ifadesi fikir özgürlüğü sayıldı

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre, mahkeme, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün, Yeni Akit gazetesine açtığı davayı, düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirerek reddetti.
Bugün yapılan karar duruşmasında Kırmızıgül’ün avukatı, "Müvekkilimin bu haberler karşısında ne şekilde yıprandığını dilekçemizde belirtmiştik. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi.
Davalı Yeni Akit gazetesi avukatı ise filmle ilgili RTÜK’ün de para cezası kestiğini belirterek, "Kendi filmini ifade özgürlüğü olarak savunan davacının, bu haberi de yorum olarak görmesi gerekir. Davanın reddedilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
Tekrar söz alan Kırmızıgül’ün avukatı, RTÜK’ün verdiği kararın bu davayı bağlayamayacağını sözlerine ekledi. Kararını veren mahkeme, Yeni Akit’in haberindeki ifadeleri düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Kırmızıgül’ün tazminat istemli davasını reddetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)