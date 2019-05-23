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20:02 23 Mayıs 2019
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    Üzeri kirli çocuğu koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi

    Üzeri kirli çocuğu koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi

    © DHA /
    Türkiye
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    Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, 6 ay süre ile seferden men edildi.

    Sosyal medyada yer alan iddiya göre; ismi öğrenilemeyen bir çocuk, 10 gün önce sabah saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki evine gitmek için sanayi sitesi önünden Ali Sarı yönetimindeki dolmuşa bindi ve ücretini ödeyip koltuğa oturdu. Kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile şoför tarafından yerinden kaldırılan küçük çocuk, kapı girişinde yere oturtuldu.

    O sırada bir yolcunun çocuğun fotoğrafını çekip, 'Kargıcak dolmuşunun şoförü, sırf kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtmadı ve üstüne azarladı. Ücretini dahi ödemişti. Tek suçu ise ekmek parası için sanayide çalışması' notu ile sosyal medyada paylaşması üzerine şoföre tepki yağdı.

    Olayla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım
    © DHA /
    Olayla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım

    Soruşturma başlatan kooperatif yönetimi, tepkiler ardından şoför Ali Sarı'yı 6 ay süre ile seferden men etti.

    'KALK, BURAYA OTUR' DEMEDİM

    Çocuğa müdahalede bulunmadığını belirten şoför Ali Sarı, "Çarşıdan küçük yolcuyu aldım ve ben yola bakmakla meşguldüm. Çocuğa hiçbir şekilde, 'Kalk, buraya otur' demedim. Ben de sabahleyin bu görüntünün sosyal medyadan paylaşıldığını görünce şok oldum. Ben böyle bir olayın yaşanmasına ve verilen tepkilere çok üzüldüm. Benim burada hiçbir müdahalem yoktur. Kaldı ki, biz her zaman sanayi sitemizin önünden yolcu alırız ve yolcularımızın üzeri kirli olabilir ama hiçbirini ayakta götürmeyiz. Hepsi yerini alır ve yolculuklarını yaparlar, çok üzgünüm" dedi.

    BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

    Paylaşım üzerine soruşturma başlattıklarını dile getiren Kargıcak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Murat Erdoğan ise, "Hemen minibüsün kamerasını incelemeye aldık. Olayın görüldüğü ve paylaşıldığı gibi olmadığını gördük. Minibüs şoförümüz Ali Sarı, çocukla hiçbir diyaloğa girmiyor. Dışardan birisi kapıdan müdahale ederek çocuğu oturduğu koltuktan kaldırıyor ve yere oturmasını işaret ediyor. Çocuk da kalkıyor ve yere oturuyor ama şoför ile hiçbir diyaloğa girmiyor. Bir yolcu da bunu çekip, sosyal medyadan yayınlıyor. Biz olayın araştırılması ve sonuca bağlanıncaya kadar adı geçen minibüs şoförünün belgesini 6 aylık süreyle durdurduk. Böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

    Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan da fotoğraftaki çocuğun sanayide çalışmadığını, sanayide çöp toplayan kişilerden olabileceğini söyledi.

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