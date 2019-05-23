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20:02 23 Mayıs 2019
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    Buket Aydın

    Buket Aydın: Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın, '60 güvenlik görevlisini işten kovdu' iddialarına yanıt verdi.

    Buket Aydın
    © Fotoğraf : Twitter
    Buket Aydın Kanal D'deki görevine devam ediyor: 'Ankara'dan birilerini araya koyduğu' iddia edildi
    Hakkında uzun zamandır görevine son verildiği, stüdyoya zorla girmek isterken güvenlik görevlileri ile tartıştığı, Kanal D’de işine dönebilmek için hükümete yakın isimleri devreye soktuğu ve en son olarak da Kanal D’deki güvenlik elemanlarının işine son verilmesine neden olduğu gibi iddialar ortaya atılan Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    İddiaları yalanlayan Aydın, Ana Haber Bülteni’ni sunmadığı 26 Nisan Cuma akşamı kanaldan güvenlik tarafından çıkartılmadığını ve bu elemanların işten çıkartılmasıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

    Kendisine yapılanı ‘kadına şiddet’ kampanyası olarak değerlendirdi ve telefon numarasını Twitter adresinden paylaşan gazeteci Kutlu Esendemir’e seslenerek “Eşim, annem, babam tüm ailem ve eşimin ailesini bu denli üzüp yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Kadına şiddete hayır diye bağıranların konu ben olduğumda kadına şiddeti bizzat uygulayan olmaları çok acıdır. Buna sessiz kalan gazeteciler ve siyasetçiler de kendilerini sorgulamalıdır” dedi.

    Buket Aydın’ın açıklaması şu şekilde:

    Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir “kadına şiddet” kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

    Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır. Güvenlik şirketinin açıklaması yukarıdadır.

    Buket Aydın
    © Fotoğraf : YouTube
    Kanal D'den Buket Aydın açıklaması
    Konuyla hiç bir İlgim yok; olamaz. İşçilerin işsiz kalmasını fırsat bilip, onları kullanarak benim üzerimden prim yapmaya çalışan siyasetçi ve gazetecileri kınıyor. Onlara sessiz kalanları da Allah’a havale ediyorum.

    Benim cep telefonu numaramı Twitter üzerinden paylaşacak kadar alçalan, nefret söylemleri ve küfürler ile beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum ; Eşim, annem, babam tüm ailem ve eşimin ailesini bu denli üzüp yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Kadına şiddete hayır diye bağıranların konu ben olduğumda kadına şiddeti bizzat uygulayan olmaları çok acıdır. Buna sessiz kalan gazeteciler ve siyasetçiler de kendilerini sorgulamalıdır. Takdir kamuoyunundur.!!!

    'TİCARİ GEREKÇELERLE SONA ERDİ'

    Aydın paylaşımında ayrıca kurumun güvenlik hizmetlerini yürüten şirketin açıklamasını da paylaştı. Açıklamada "Demirören Medya Grubu'na verdiğimiz güvenlik hizmeti ticari gerekçelerle sona ermiştir" ifadeleri yer aldı. 

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    !!!Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir “kadına şiddet” kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır. Güvenlik şirketinin açıklaması yukarıdadır. Konuyla hiç bir İlgim yok; olamaz. İşçilerin işsiz kalmasını fırsat bilip, onları kullanarak benim üzerimden prim yapmaya çalışan siyasetçi ve gazetecileri kınıyor. Onlara sessiz kalanları da Allah’a havale ediyorum. Benim cep telefonu numaramı Twitter üzerinden paylaşacak kadar alçalan, nefret söylemleri ve küfürler ile beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum ; Eşim, annem, babam tüm ailem ve eşimin ailesini bu denli üzüp yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Kadına şiddete hayır diye bağıranların konu ben olduğumda kadına şiddeti bizzat uygulayan olmaları çok acıdır. Buna sessiz kalan gazeteciler ve siyasetçiler de kendilerini sorgulamalıdır. Takdir kamuoyunundur.!!!

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    Etiketler:
    Demirören Medya Ticaret A.Ş, haber, Kanal D, Buket Aydın
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