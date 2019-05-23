Erdoğan: Bu yıl içerisinde 29 bin 689 sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSLAM ALEMİNİN İÇ KARARTICI DURUMUNUN VEBALİ MÜSLÜMANLARA AİTTİR'



"İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir" ifadelerini kullandı.

30 BİN YENİ İSTİHDAM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.