TBMM'de tartışma: 'Bu mesele şahsi olarak kapanmayacak'

TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekili Ali Öztunç ve AK Parti milletvekili Recep Özel arasında tartışma çıktı. Tehdit edildiğini söyleyen Öztunç, "Bu mesele TBMM'de kapanmıştır ama şahsi olarak kapanmayacaktır. Ben Maraşlıyım, Elbistanlıyım" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP tarafından verilen YSK’nin İstanbul seçimlerine yönelik verdiği iptal kararına ilişkin Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

CHP grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, YSK’nin kararını eleştirerek, “Ortada ne bir iptal gerekçesi var ne de bir gerekçeli karar var, ortada talimatla verilen iptal kararının bahanesi var” dedi.

Gerekçeli kararın muhalefet şerhi kısmına işaret eden Tezcan, “38 sayfalık muhalefet şerhi, özellikle bu karara karşı çıkan, vicdanları temiz ve bu konuda ‘Yanlıştır kardeşim, bu olmaz, hukuka aykırı’ diyen, yargıç gibi davranan vicdanlı hukukçuların, vicdanlı 4 hukukçunun tarihe düştüğü vicdan notudur. Bu kararın hiçbir yerinde çalınan oy yok, bir satır, ‘oy çalınmıştır’ ifadesi yok” diye konuştu.

AKBAŞOĞLU: 11 ÜYEYİ DE TEBRİK EDİYORUM

AK Parti grubu adına söz alan Isparta Milletvekili Recep Özel, Tezcan’ın konuşmasını eleştirdi. Tezcan’ın “vicdanlı” diye tabir ettiği 4 hakimi, 2017’de verdikleri bir karar nedeniyle “vicdansızlıkla” itham ettiğini söyleyen Özel, muhalefetin YSK kararını okumadığını, anlamak istemedikleri noktadan işe baktıklarını savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise yerinden söz alarak, Tezcan’ın, AK Parti’lilerin YSK’nin kararını okumadığı şeklinde ithamda bulunduğunu belirtti.

Kararı baştan sona okuduklarını dile getiren Akbaşoğlu, “Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinden 7’sini vicdansız, 4’ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir. Bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün görüşler muhteremdir ama çoğunlukla karar verilir. Ben bu konuda 11 üyeyi de buradan tebrik ediyorum, kendi özgür kanaatlerini ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bir talimatla verilen karar yok” dedi.

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TARTIŞMA NEDENİYLE GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ

CHP’nin önergesi üzerine görüşmeler sürerken, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel arasında tartışma yaşandı. Tehdit edildiğini söyleyen Öztunç, Özel’den özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Genel Kurul’da tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi.

TBMM Başkanvekili Sancar, birleşimi açtıktan sonra CHP Ali Öztunç’a söz verdi. AK Parti’li Özel’e konuşması sırasında laf attığını belirten Öztunç, bu durumun diğer hatiplerin de kendisinin de başına geldiğini söyledi.

Bu laf atmalara bir fikirle karşılık verilmesi gerektiğini, tehdit edilemeyeceğini belirten Öztunç, “Özel, herkesin duyacağı şekilde ‘Seni buraya gömerim’ diye beni tehdit etti. Bu mesele TBMM’de kapanmıştır ama şahsi olarak kapanmayacaktır. Ben Maraşlıyım, Elbistanlıyım” ifadelerini kullandı.