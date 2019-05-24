Kılıçdaroğlu, Şaban Vatan ile makamında görüştü.
Ziyarette, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Şaban Vatan'ın, kızının ölümü ve sonrasında savcılık soruşturmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiği, yaşadığı sorunların çözümü için destek istediği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, Rabia Naz'ın babasıyla görüştü https://t.co/j108zptBPB pic.twitter.com/TowaXM1Vp3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 23, 2019
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