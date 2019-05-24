Kılıçdaroğlu, Rabia Naz'ın babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’un Eynesil ilçesinde geçen yıl şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile makamında görüştü.

Giresun Eynesil’de önce ‘intihar etti’ denilen daha sonra da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu’nun ‘araba çarptı’ dediği 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Şaban Vatan ile makamında görüştü.

Ziyarette, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Şaban Vatan'ın, kızının ölümü ve sonrasında savcılık soruşturmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiği, yaşadığı sorunların çözümü için destek istediği öğrenildi.

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