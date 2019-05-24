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03:42 24 Mayıs 2019
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    Merve Demirel

    Kadın eylemciyi gözaltına alınırken taciz etmekle suçlanan polis hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

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    Türkiye
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    Ankara Sakarya Caddesi’ndeki bir eyleme katılan Merve Demirel'i gözaltına alınırken taciz ettiği belirtilen polis memuru Sezgin S. hakkında, 'basit cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

    Olay, şubat ayında, Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevinde bulunun bir grup avukatın başlattığı açlık grevine destek olmak için toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Ankara'da Sakarya Caddesi’nde, eyleme katılan üniversite öğrencisi Merve Demirel, polis memuru Sezgin S. tarafından gözaltına alındı. Öğrencinin o sırada bir polisin cinsel tacizine uğradığına dair anlar kameralara yansıdı. Merve Demirel ve Ankara Barosu, polis memuru hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Süleyman Soylu
    © AA / Çağrı Öner
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    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sezgin S., "İzinsiz gösteri yapılıyordu. Birkaç kez dağılmaları yönünde uyarılan grup dağılmayınca amirimizin talimatıyla gözaltı işlemine başladık. Müştekiyi omuzundan tutarak, birkaç kez araca bindirmeye çalıştım; ancak diz kapağını kaportaya koyarak, direndi. Ben de kendisini pantolonundan tutarak, araca bindirmek istedim. Sonuçta araca bindirdim. Elimin müştekinin kalça kısmına geldiğini, sonradan görüntüleri izleyince fark ettim. O sırada işimi yapmaya çalışıyordum. Kesinlikle cinsel taciz kastım olamaz" dedi.

    Müşteki Merve D. ise gözaltı sırasında polis memurunun, kendisini normal şekilde tutmadığını ve cinsel saldırıya uğradığını o anda hissettiğini söyledi.

    5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

    Soruşturmayı yürüten savcı ise alınan ifadeler ve olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli hakkında dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğunu belirtti. Soruşturma sonunda polis Sezgin S. hakkında, 'basit cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaydaki kast unsurunun savcılık tarafından değerlendirilemeyeceği, bunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini belirtildi. Savcılık, olay yerindeki diğer polis memurları hakkında 'işkence' ve 'cinsel saldırı' suçlamaları yönünden ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

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    Etiketler:
    Taciz, polis, Merve Demirel, Türkiye
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