Sarar çiftine hırsızlık olayında detaylar ortaya çıkmaya başladı

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde darbedilip çelik kasanın soyulmasına ilişkin tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçinin sevgilisinin, Bulgaristan'ta yakalanan 8 zanlıdan biri olduğu belirlendi.

Çiftin, Sümer Mahallesi'ndeki konutunda 18 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bahçe kısmındaki telleri demir makasla kesip içeri giren zanlıların, Cemalettin Sarar'dan 1 milyon dolar ve 1 milyon avro istedikleri, parayı alamayınca da iş adamını ve eşi Zehra Sarar'ı darp ettikleri, ellerini ve ayaklarını bağladıkları öğrenildi.

Olaydan 1.5 saat sonra Zehra Sarar'ın kendi imkanlarıyla kurtulmasının ardından eşini de kurtarıp polise haber verdiği ifade edildi.

© DHA / İş adamı Sarar: Hırsızlığı evimizin içini bilen birileri yaptı, eşim Zehra'yı acımasızca dövdüler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu 34 yaşındaki Iulia D. ve sevgilisinin 2017 yılında Sarar ailesinin yanında iki ay çalıştıkları ancak aralarında çıkan tartışma sonucu işi bıraktıkları ortaya çıktı.

Iulia D'nin sevgilisinin, Bulgaristan'da gözaltına alınan 8 zanlıdan biri olduğu tespit edildi. İfadesi alınan kadın şüphelinin, "Sevgilim ve arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar başıma bela oldu." dediği belirtildi.

POLİS PARALARI VE ZİYNET EŞYASINI ARIYOR

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Edirne, Bilecik, Bursa, Balıkesir ile İzmir'de geniş çaplı arama çalışması yürütüyor.

© AA / Evren Atalay Bakan Soylu: Sarar çiftini soyanlar Bulgaristan'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda, olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5'i kadın 8 şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik girişimler devam ediyor.

Ayrıca polis, çalınan bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Eskişehir'de dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakılan Ali Y'nin ise İstanbul'da araç kiralama şirketinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, zanlıların bahçeye girdiği yer, basın mensupları tarafından görüntülendi.