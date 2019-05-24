Karar yazarı Albayrak: Davutoğlu bozulan dengenin ihyası için özgürlükçü bir dalgaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı

Hakan Albayrak, Karar'da "Davutoğlu'nun özgürlük vurgusu" başlığıyla yayımlanan yazısında "Çözülmeyi bekleyen devasa siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik sorunlarımız var. Başı, ortası ve sonu ‘beka meselesi’ olan söylemler bu sorunlar için bir çözüm perspektifi sunmuyor. Bilakis, bu sorunları sindirmeyi ve ‘Beterin beteri var’ diyerek statükoya dört elle sarılmayı telkin ediyor o söylemler" dedi.
"Mevcudu korumanın ötesine geçmeyen bir ufuk, ufuk değildir. Mevcudu kaybetmemekten ibaret kalan bir ümit, ümit değildir. Nasıl kurtulacağız bu acıklı halden? Sadra şifa bir atılımı, sıçramayı nasıl gerçekleştireceğiz?
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu evvelki akşam Ankara Dostları Platformu’nun iftar programında yaptığı konuşmada bunun yolunu yordamını -bir kere daha- gösterdi.
Ortak referanslara sahip bir topluluğun üreteceği yeni bir vizyondan bahsetti Davutoğlu. Vizyon üretmenin ön şartı olarak düşünce özgürlüğünden, düşünce farklılıklarına bereket nazarıyla bakmaktan, ‘Her şey zıddı ile kaimdir’ anlayışı içinde en aykırı düşüncelere bile tolerans göstermekten bahsetti.
Düşünce özgürlüğü! Düşünce özgürlüğü! Düşünce özgürlüğü! Çünkü ‘düşünmekten korkan insanların, düşündüğünü ifade etmekte mütereddit davranan insanların vizyon üretmesi de, vizyonu yayması da mümkün değil.’
Öyleyse ‘soğukkanlı bir şekilde konuşmamız lazım. Konuşmaktan korkmamak lazım… Konuşalım, tartışalım… Farklı görüş beyan eden kim olursa olsun, bunu dış komplolarla, ihanetle veya başka suçlamalarla karşılamak yerine karşı bir fikirle buna cevap verelim…’
Diğer altı madde: ‘Ortak Aidiyet Bilinci’, ‘Toplumsal Ve Siyasal Ahlaki Değerlerin İhyası’, ‘Adalete Güvenin Tesisi’, ‘Devlet Yönetiminde Ehliyet Ve Liyakat Ve Devlet Yönetiminin Yeniden Tanzimi’, ‘Ekonomik Rasyonalite’, ‘Çok Kutuplu Dış Politika’.
‘Ortak Aidiyet Bilinci’ bahsinden kesitler: ‘Son dönemde gerek mahallelere kapanma, gerekse ötekileştirme ve kutuplaştırma söylemleri öylesine arttı ki, ortak aidiyet bilincimiz zaaf göstermeye başladı… Mahallelerimizden çıkalım ve bu toplumda kimsenin öteki olmadığını gösterelim. Siyasetimizde ne beriki olmalı ne öteki olmalı, ne benimki olmalı ne seninki olmalı; hepimiz ortak bir aidiyeti yaşatmalıyız…’
‘Adalete Güvenin Tesisi’ bahsinden bir kesit: ‘Arkadaşlar, adalet araçsallaştı mı toplumda huzur olmaz. Adalet bizatihi amaçtır. Adaletin bu amaç olma özelliğini yıkan ne varsa toplum için en büyük tehlikedir…’
Maşeri vicdanın sesi.
Konuşmada Kürt meselesinin geçmemesi -veya ‘adıyla sanıyla’ geçmemesi- bir eksiklik olarak görülebilir. Zannederim ki Davutoğlu nasipse 27 Mayıs Pazartesi akşamı Diyarbakır’da (Demir Hotel’de) katılacağı iftarda bunu ziyadesiyle telafi edecektir."
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