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08:16 24 Mayıs 2019
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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: Tevfik Göksu ile ilgili benim durduğum yer bu kadar berrak, bu kadar net

    © Fotoğraf :
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili kaleme aldığı bir yazıyı yeniden köşesine taşıdı ve "Tevfik Göksu’yla ilgili benim durduğum yer... İşte bu kadar berrak, işte bu kadar net, işte bu kadar hakkaniyetli" dedi.

    Ahmet Hakan, "Şu dört nedenle Dersim’den yanayım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Siyasetçileri çığırından çıkan bizleriz" ifadesini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü
    Hakan, yazısına şöyle devam etti:

    "- Sağcı olalım, solcu olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçinin hiçbir hatasını görmüyoruz, görmek istemiyoruz.

    - Seküler olalım, muhafazakâr olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçiyi anında kusurlardan arındırıyoruz.

    - Şehirli olalım, kasabalı olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçiyiölümüne destekliyoruz, ölümüne...

    - Okumuş olalım, okumamış olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçiyeneredeyse tapacak hale geliyoruz.

    Biz böyle yapınca da...

    Beğendiğimiz siyasetçi...

    Bir anda 'Ben neymişim be' havasına girip...

    İnceden çığırından çıkmaya başlıyor.

    Ne diyordu Hakan Taşıyan üstadımız...

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
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    'Yapma böyle gözün sevem.'

    TEVFİK GÖKSU İLE İLGİLİ VERDİĞİM İKİ HÜKÜM

    17 Mayıs’ta yazdığım yazıda...

    Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili iki hüküm vermiştim.

    O iki hükmü tekrar yazıyorum:

    - HÜKÜM BİR: Tevfik Göksu konuşmasında Trabzonlulara gerçekten de doğrudan bir şey demiyor. Ekrem İmamoğlu’na... 'Yunan medyası seninle ilgili şunu dedi, sen niye buna karşı bir şey demedin' diye çıkışıyor. Göksu’nun kalbini açıp bakamayacağımıza göre niyetini bilmemiz imkânsız. Hükmü zahire göre vermek zorundayız ve zahire göre Göksu haklıdır.

    - HÜKÜM İKİ: Yunan medyasında fasığın tekinin yaptığı temelsiz, gerzek ve sersem bir habere kıymet verip üzerine atlamak... Tevfik Göksu’nun en temel hatası budur. O temelsiz, gerzek ve sersem haberi cevap vermeye değer buluyor Göksu... 'Ya bu ne şapşal bir haber' deyip geçmiyor, geçemiyor. 'Trabzonlu bir adamın Yunan olmakla ne ilgisi var' diye aklından geçirmiyor, geçiremiyor.

    ​Tevfik Göksu’yla ilgili benim durduğum yer...

    İşte bu kadar berrak, işte bu kadar net, işte bu kadar hakkaniyetli...

    Ötesi vız gelir, tırıs gider."

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Tevfik Göksu, Ahmet Hakan
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