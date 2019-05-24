Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan Yıldırım'a tepki: Hadi oradan

© DHA / IBRAHIM MASE Yıldırım: Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz

Saadet Partisi tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

4 Temmuz 2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayını hatırlatan Gökçınar, şunları söyledi:

"Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'ne notası müzik notası mı?' diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamızdan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan."

Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde “ne notası müzik notası mı?” diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamız’dan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin.



Öyle mi?



Hadi oradan!! https://t.co/4ODV5U3g7F — Necdet Gökçınar (@gokcinarnecdet) May 23, 2019

​