Barış Atay tweet attı, Erkan Baş'a fezleke hazırlandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında partisinin milletvekili Barış Atay'ın paylaşımını retweet’lediği için ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten fezleke hazırlandı. Atay hakkında da aynı paylaşımdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumasına hakaretten fezleke yazıldı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında ise Twitter hesabından Atay’ın yaptığı “#SadeceDiktatör kendi sahnemiz dahil, Kadıköy ilçesindeki bütün kapalı-açık mekanlarda yasaklandı #SadeceDiktatörYasaklar” şeklindeki paylaşımını retweet’lemesi fezleke konusu oldu.
Ayrıca Baş’ın “Seyrettik, yine seyredeceğiz ve herkesin seyretmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakalım halk mı büyük #SadeceDiktatörmü?” ve “Diktatörlük, dünyanın en kötü komedilerinden birisinde Barış Atay’ı zorunlu başrol oyuncusu yaptı!” paylaşımları fezleke gerekçesi olarak gösterildi.
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