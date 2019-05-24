Barış Atay tweet attı, Erkan Baş'a fezleke hazırlandı

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret', TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a ise yine sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanı koruması Ali Erdoğan'a hakaret' suçundan fezleke hazırlandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında partisinin milletvekili Barış Atay'ın paylaşımını retweet’lediği için ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten fezleke hazırlandı. Atay hakkında da aynı paylaşımdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumasına hakaretten fezleke yazıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, TİP Hatay Milletvekili Atay’ın Twitter hesabından "Bu 50 kg esrarla yakalandığında içiciyim diye serbest kalan yeğen Ali Erdoğan… Yine hepsini içmiş herhalde…" ve "İçici olan yeğen Mehmet Erdoğan’mış. Koruma yeğen Ali Erdoğan içmeden böyle…" şeklindeki paylaşımları fezleke konusu oldu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında ise Twitter hesabından Atay’ın yaptığı “#SadeceDiktatör kendi sahnemiz dahil, Kadıköy ilçesindeki bütün kapalı-açık mekanlarda yasaklandı #SadeceDiktatörYasaklar” şeklindeki paylaşımını retweet’lemesi fezleke konusu oldu.

Ayrıca Baş’ın “Seyrettik, yine seyredeceğiz ve herkesin seyretmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakalım halk mı büyük #SadeceDiktatörmü?” ve “Diktatörlük, dünyanın en kötü komedilerinden birisinde Barış Atay’ı zorunlu başrol oyuncusu yaptı!” paylaşımları fezleke gerekçesi olarak gösterildi.