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11:24 24 Mayıs 2019
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    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı

    CNN Türk, 'İmamoğlu yayını nedeniyle 4 kameramanın görevine son verildi' iddiasını yalanladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CNN Türk, tartışmalara neden olan 'İmamoğlu yayını' nedeniyle dört kameramanın görevine son verildiği iddiasını yalanladı. Açıklamada "Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır" dedi.

    31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ilgili dün açıklamalarda bulundu.

    Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu ayrıca, dört kameramanın söz konusu yayında yakın çekim yapmaları nedeniyle işten çıkarıldığı iddiasını izleyicilere aktardı.

    © REUTERS / Murad Sezer
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    Bu kişilerin isimlerinin Tanju Esen, Metin Bıyık, Melih Özlem ve Mert Tetik olduğu iddia edildi.

    CNN TÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

    Söz konusu iddia, sosyal medyada en çok tartışılan konuların arasına girdi.

    CNN Türk'ten yapılan açıklamada ise "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır" dendi.

    Kurumun açıklamasında CNN TÜRK’e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili ilettiği yazılı belge de yer aldı.

    Buna göre Özkan Prodüksiyon tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Medya Grubunuz bünyesinde ver alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN Türk televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı 'Tarafsız Bölge' isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. 

    Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir 'yayın nedeniyle personel çıkartıldığı' gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz."

     

    Etiketler:
    Yalanlama, işçi, açıklama, işten çıkarma, Kameraman, CNN TÜRK, Ahmet Hakan
    Topluluk kurallarıTartışma
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