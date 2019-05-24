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11:24 24 Mayıs 2019
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    Altaylı: Yıldırım’ın istese de böyle bir tartışmaya çıkacağını zannetmiyorum

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Habertürk TV tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'ortak yayın' teklifini değerlendirdi. Altaylı, "Yıldırım’ın istese de böyle bir tartışmaya çıkacağını zannetmiyorum" dedi.

    Fatih Altaylı, Habertürk'te "Çıkar mı çıkmaz mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Habertürk, 17 yıldır uygulanmayan eski bir geleneği yeniden başlatmak için bir süredir çağrıda bulunuyor. Seçim öncesi, rakip adayları birlikte ekrana çıkartıp tartıştırma geleneğini" ifadesini kullandı.

    Altaylı şöyle devam etti:

    © Fotoğraf : DHA
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    "Batı demokrasilerinin seçimler öncesi neredeyse olmazsa olmazı olan bu durum, Türkiye’de son olarak 2002’de, 3 Kasım seçimleri öncesi yapılabildi. 

    Seçimden yaklaşık 20 gün önce AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yanlış hatırlamıyorsam Kanal D ekranında, yine yanlış hatırlamıyorsam Uğur Dündar’ın Seçim Arenası programında karşı karşıya geldiler. 

    O seçimden AK Parti büyük bir zaferle çıktı ve bir daha da böyle bir tartışma programı yapılamadı. 

    Şimdi Habertürk aynı iki partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını tartışmaya çağırıyor. 

    Önceki akşam Sevgili Didem Yılmaz Habertürk’ün bu çağrısını Binali Yıldırım’a sordu ve “Katılır mısınız böyle bir tartışmaya?” dedi. 

    Binali Bey, “Ekrem İmamoğlu katılıyor mu” dedi. 

    Didem, İmamoğlu’nun olumlu yanıt verdiğini aktardı. 

    Binali Yıldırım, “Olabilir, bakarız. Benim tek başıma vereceğim bir karar değil ama prensip olarak olabilir niye olmasın” dedi ve programın ilerleyen dakikalarından sözlerinin yanlış anlaşılmış olabileceğini ifade ederek konuya ilişkin şu açıklamayı getirdi: “Tek başıma karar veremeyeceğimi söylememi sanki partisine soracak izin alacak gibi yayıyorlar, bunu maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa gitmesine bir kişi karar verebilir mi. Gayet açık. İki boyutu var. Birincisi iki adayın bunu kabul etmesi. İkincisi kimle yapılacağı konusunda mutabık kalınması” dedi ve kapattı. 

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu'ndan Yıldırım'a ortak yayın çağrısı: Eğer konu ikimiz isek ben hazırım
    Ben Binali Yıldırım’ın böyle bir tartışmaya katılma konusunda olumlu bir tavra sahip olduğunu biliyorum. 

    Ancak önünde bir engel var. 

    AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin hiçbir adayının, hiç bir seçimde veya tartışma ortamında diğer partilerin rakip adayı veya adayları ile karşı karşıya gelmesini istemiyor. 

    Bu konudaki tavrı çok net ve çok kesin. 

    En küçük bir risk almak, ekranda savunma yapar pozisyonda görünmek gibi bir tercihi düşünmüyor. 

    Bu yüzden de Binali Yıldırım’ın istese de böyle bir tartışmaya çıkacağını zannetmiyorum. 

    Keşke çıksa. 

    Ama imkansız gibi bir şey."

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, çağrı, yayın, Fatih Altaylı, Habertürk TV, program, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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