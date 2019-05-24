Yazar Sema Maraşlı, ev kadınlarını iş hayatına yönelten projelere tepkili: O masumların gözyaşında boğulacaklar

Yazar Sema Maraşlı, ev kadınlarını iş hayatına teşvik eden yeni projelere tepki gösterdi. Anneliğin de bir iş olduğunu savunan Maraşlı, "Maddi ihtiyacı olmayan kadınlara rüşvet vererek çocuklarından koparıp iş hayatına itenler o masumların gözyaşında boğulacaklar" dedi.

'Bana Bir Masal Anlat', 'Şimdi Masal Zamanı', 'Eşimin Yok Eşi' ve 'Evliliği Pekmez Sandım' gibi kitapların yazarı Sema Maraşlı, ev kadınlarını iş hayatına atılmaları için teşvik eden yeni projeleri eleştirdi.

Maraşlı'nın eleştirdiği projelere göre, 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 400 lira devlet desteği alacak.

Sema Maraşlı ise konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında şu yorumu yaptı:

"İşsiz anne ne demek? Annelik başlı başına dünyanın en güzel işidir. Maddi ihtiyacı olmayan kadınlara rüşvet vererek çocuklarından koparıp iş hayatına itenler o masumların gözyaşında boğulacaklar. Bir de ülkede evine ekmek götüremeyen binlerce baba varken bu ne haksızlık."

"İşsiz anne" ne demek? Annelik başlı başına dünyanın en güzel işidir. Maddi ihtiyacı olmayan kadınlara rüşvet vererek çocuklarından koparıp iş hayatına itenler o masumların göz yaşında boğulacaklar. Bir de ülkede evine ekmek götüremeyen binlerce baba varken bu ne haksızlık. https://t.co/ERUUKmCn5V — Sema Maraşlı (@Semamarasli) May 23, 2019

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