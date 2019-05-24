Kayıt
12:08 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    askerlik

    MHP'li vekilden 'kadınlar da askerlik yapabilsin' önerisi

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40

    MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, dünyada birçok ordunun kadınları da istihdam ettiğini belirterek, yeni çıkan askerlik kanununda düzenleme yapılmasını istedi. Vahapoğlu, yasaya bir esneklik getirilerek, talep halinde kadınların da er, astsubay, yedek astsubay ya da yedek subay olarak askerlik yapabileceği hükmü konulabileceğini söyledi.

    Askerliği 6 aya düşüren, bedelliyi sürekli kılan yeni askerlik kanunu teklifi görüşmesinde kadınların da askere alınması önerisi gündeme geldi.

    TBMM
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi
    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, teklifin askerlik yükümlülüğünü düzenleyen, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur” maddesinde söz alarak şunları söyledi:

    “İstiklal Harbi’mizin kazanılması dâhil olmak üzere, kadının sistemin dışında tutulduğu hiçbir çalışmada mükemmelliğe ulaşılamamıştır. Şu anda dünyada birçok ordu, kadını istihdam etmektedir er olarak, rütbeli olarak . Buraya bir esneklik getirilerek, talep hâlinde bayanların da er, astsubay, yedek astsubay ya da yedek subay olarak askerlik yapabileceği hükmü konulabilir diye düşünüyorum. Tartışılmasını da talep ediyorum. Milli Savunma Bakanlığının sayın yetkilileri; eğer reform yapacaksak, eğer reformdan söz edeceksek buraya ‘bayan’ı eklememiz lazım. Türk kadınına güvenelim. İstiklal Harbi’nde kadınlarımız cepheye gitmeye başladıktan sonra başarı kesinleşmiştir. Gitmek isteyen kadını askere alalım.”

    İSMET YILMAZ: ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR KONU

    Vahapoğlu’nun önerisi üzerine söz alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, asker almayla ilgili yapılan düzenlemenin bir hak ve ödev olarak her Türk için tanımlandığını, bunun kimler tarafından, nasıl yerine getirileceğine dair olduğunu belirtti.

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Bakan Akar, yeni askerlik sistemini anlattı: Bedelli ücreti 30 bin TL olarak sabit kalmayacak
    Alpay, “Mevcut uygulamalarla, düzenlemelerle biz yeni sistematiği oluştururken de bu anlamda büyük oranda yaklaşım olarak, ana ilkeler olarak mevcuttaki, mülga kanunlardaki düzenlemeleri esas aldık, yaklaşımlarımızı bu şekilde ortaya koyduk” dedi.

    Eski Savunma Bakanı, şimdi Milli Savunma Komisyonu Başkanı olan İsmet Yılmaz da Vahapoğlu’nun teklifinin bundan sonra muhakkak üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi, “İnşallah, olmaz ama son raddeye geldiğinde kadını erkeği, çoluğu çocuğu yoktur, herkes vatan savunmasında kendisine düşen görevi yerine getirir diyoruz ama üzerinde biraz daha çalışılacaktır inşallah” dedi.

    HDP'Lİ ERDOĞMUŞ: VİCDANİ RET KANUN TEKLİFİ VERECEĞİM

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi: Bedelli ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek
    HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş da vicdani ret konusunu gündeme getirdi. Vicdani reddin dünyada bir hak olarak değerlendirildiğini belirten Erdoğmuş şunları söyledi:

    "Öyle insanlar var ki fıtri olarak o alanda görev almak istemeyebilir. Yine bazı insanlar da bunu bir inanç olarak görebilirler ve der ki bir insan, bir inanç özgürlüğü temelinde diyebilir ki -ki bugün dünyada da birçok Avrupa ülkesinde bu konu tartışılıyor- “Ben inancım gereği savaş karşıtı bir düşünce taşıyorum ve bu hakkımın da bana tevdi edilmesini istiyorum.” Bundan dolayı da vicdani reddi bir sorumsuzluk gibi değil de bir ha k talebi gibi görüp bizim bu Komisyonumuzun onu da değerlendirmesini ben şahsen öneriyorum, hatta önümüzdeki çalışma döneminde bir kanun teklifi şeklinde de Meclisimize takdim etmeyi planlıyoruz.

    İlgili konular:

    CHP'den 23 Haziran için bedelli askerlik önerisi: Seçimlere denk gelen celp dönemi ertelensin
    Bedelli askerlik ücretine zam
    Binlerce bedelli asker seçimlerde oy kullanamayacak
    Etiketler:
    Gazete Duvar, Nergis Demirkaya, Vicdani ret, Türkiye, Avrupa, Asker, kadın, İsmet Yılmaz, Hidayet Vahapoğlu, bedelli askerlik, HDP, MHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Galatasaray Üniversitesi
    Yanan Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı
    karikatür
    Huawei: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet