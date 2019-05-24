AK Partili Göksu'dan İBB'nin israf yaptığını söyleyen İmamoğlu'na yanıt

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, belediyenin harcamalarına bazı eleştiriler yöneltti. İmamoğlu, söz konusu harcamaları 'israf' olarak niteledi ve bazı rakamları kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu açıklamalara yanıt, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan geldi.

Göksu, konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bazı veriler paylaştı:

CHP adayının ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanları - 3 pic.twitter.com/Xsz6xDB3KA — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 23, 2019

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CHP adayının ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanları - 5 pic.twitter.com/z3liGYxyDw — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 23, 2019

CHP adayının ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanları - 7 pic.twitter.com/00ceK5e33V — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 23, 2019

CHP adayının ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanları - 9 pic.twitter.com/OeE2RFkLCu — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 23, 2019

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CHP adayının ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanları - 11 pic.twitter.com/ctdEp1kTpk — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 23, 2019

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CHP adayının ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanları - 13 pic.twitter.com/FbOsNecZ4U — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 23, 2019

CHP adayının ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanları - 15 pic.twitter.com/uRRgfvdoxq — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 23, 2019

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