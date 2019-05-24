Atatürkçü Düşünce Derneği 'Dersim' kararının iptali için mahkemeye başvurdu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Tunceli Belediye Meclisi'nin belediye tabelalarında 'Tunceli' yerine 'Dersim'ibaresinin yazılması kararının iptalini talep etti.

© REUTERS / Murad Sezer Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, talebi içeren dilekçeyi Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesi'ne sundu.

Altınışık, başvuru sonrası yaptığı açıklamada il isimlerinin yasayla değiştirilebileceğini ve alınan bu kararın yasa tanımazlık olduğunu söyledi.

Tunceli Belediyesi'nin bu kararının toplumu ayrıştırmaya yönelik bir hareket olduğunu öne süren Altınışık, kararı ileride Türkiye Cumhuriyeti'nin de adının değiştirilebileceğinin adımı olarak gördüklerini ifade etti.

Altınışık, "Uyarı mesajımızı hukuk yoluyla vermek istedik. Tunceli adı Atatürk tarafından verilmiştir. Atatürk ile Tunceli arasına bir mesafe koymaya kimsenin hakkı yoktur. Tuncelililer, Atatürk devrimine ve Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlıdır. Belediye başkanlığına gelir gelmez Atatürk ve şehir isimleriyle uğraşmak siyasi bir hastalıktır. Bu hastalığa da Atatürkçüler olarak duyarsız kalmayacağız" diye konuştu.