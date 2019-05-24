Gaziantep Valisi Gül: Giden Suriyeliler yıl sonuna kadar orada kalabilirler

Gaziantep Valisi Davut Gül, bayram için ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili olarak "Gidenler yıl sonuna kadar orada kalabilirler. Şu ana kadar 35 bin kişi gitme işlemini yapmak için randevu aldı" dedi.

Türkiye'deki Suriyelilerin Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan çıkışları başladı. Bayramı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler için geçiş işlemleri başlarken, gümrük kapısında da özel düzenlemeler yapıldı.

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Gaziantep Valiliği tarafından oluşturulan "www.suriyebayramizni.com" internet adresinden randevu işlemlerini tamamlayan ve istenilen belgeleri hazırlayan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'na geldi.

Burada uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, yaşı küçük olan çocuklarına çocuk felci, kızamık ve karma aşıların yapılmasının ardından güvenlik kontrolünden geçip ülkesine gitti.

Karkamış Gümrük Kapısı'nı ziyaret eden ve geçişler hakkında bilgi alan Gaziantep Valisi Davut Gül, geçiş işlemlerinin ücretsiz olduğunu söyledi.

Günde ortalama 1500 kişinin kapıdan geçiş yaptığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Gitmek isteyenler internet üzerinden randevu alıyorlar. Sonra aldıkları gün gelip işlemlerini yapıyorlar. İşlemler sırasında asla ücret alınmıyor. Her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Burada tercümanlarımız var, aşısı olmayan çocuklara aşı yapıyoruz. Gidenler yıl sonuna kadar orada kalabilirler. Şu ana kadar 35 bin kişi gitme işlemini yapmak için randevu aldı. Gidişler 30 Mayıs'a kadar devam edecek."

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Suriyeli Mustafa El Ahmet de 4 yıldır yaşadığı Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Ailesinin Suriye'de olduğunu, onları çok özlediğini belirten Ahmet, "Münbiç'e gidiyorum, orada ailem var. Ben burada tek başıma yaşıyorum. 4 yıldır onları görmüyorum ve gidip bayramı onlarla geçirmek istiyorum" dedi.

Ali Bazaroğlu ise Nizip ilçesinde yaşadığını ve ailesinin Çobanbey kentinde kaldığını vurguladı.

Ailesini göreceği için heyecanlı olduğunu aktaran Bazaroğlu, "Bir yıldan fazladır ailemi görmedim ve onları özledim. İnşallah bu bayramı onların yanında geçireceğim. Bunun için mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan Türkiye devletine ise çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.