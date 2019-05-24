Bloomberg: İstanbul Havalimanı'nın hisseleri satılacak, görüşmeler gizlilik içerisinde yapılıyor

Bloomberg tarafından yapılan haberde, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA Havalimanı AŞ'nin hisse satışı için hazırlık yaptığını ve bu konuda ABD’li danışmanlık şirketi Lazard ile anlaşma imzalandığını söyledi.
Haberde ayrıca, ABD Yatırım Bankası'nın IGA konsorsiyumunun bazı üyeleriyle birlikte çalıştığı ve satışla ilgili görüşmelerin de 'gizlilik içerisinde devam ettiği' belirtildi.
ADP, TAV, VINCI VE FERROVIAL İLGİLENİYOR
Bloomberg’ün kaynaklarından biri ise İGA’nın 5.7 milyar Euro'luk borcu nedeniyle olası alıcıların satışı nihayete erdirmekten kaçınabileceğini söyledi. Haberde İGA’nın hangi ortaklarının hisselerini satmak istediği bilgisi verilmezken, şirketin bir sözcüsü iddiayı yalanladı.
Alıcı olarak masaya oturabileceği belirtilen Vinci SA, Aeroports de Paris ve TAV’ın sözcüleri ise Bloomberg’e yorum yapmaktan kaçındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)