Yavaş: Neler yaptıklarını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz

© AA / Ali Balıkçı Mansur Yavaş’ın yetkileri, AK Parti ve MHP belediye meclis üyelerince kısıtlanmak istendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam katıldığı bir iftar programında konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yetkilerinin elinden alınmaya çalışıldığını belirten Yavaş, "Neden bu şirketlerin yönetimlerini vermek istemiyorlar diye sormamız lazım. Bunları yakında açıklayacağız, şirketlerle bunların neler yaptıklarını hepiniz göreceksiniz" dedi.

1 KATRİLYONLUK İHALE 188 MİLYON TL’YE

Sözcü'nün haberine göre, daha önce 1 katrilyona yapılan ihalenin bu yıl 188 milyon liraya yapıldığını belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Bu kaynakları bırakmak istemiyorlar, alışmışlar. 2016-2017 yılında yılda 1 katrilyona gerçekleştirilen ihaleyi açık şeffaf ve internetten yayınlama suretiyle bütün dünyanın izleyeceği şekilde ilan ederek yayınladık. Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk. Bu nedenle bırakmak istemiyorlar. İnşallah bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız. Ben İstanbul’da inşallah daha fazla başarı bekliyorum ve Ekrem İmamoğlu kardeşimi de sizlere emanet ediyorum"