Kaftancıoğlu: Yeni oluşturulan sandık kurullarında da memur olmayanlar var

‘BİR KEZ DAHA MIZIKÇILIK YAPTIRMAYACAĞIZ ONA GÖRE’
Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Kaftancıoğlu, “Sandık kurullarını oluşturanlar kendileri. Sandık kurulları memur değil diye iptal edenler yine kendileri. Ve şimdi oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanlar var. Bunları takip eden ve öncesinde uyaran yine CHP. Sonrasında bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ona göre” ifadelerini kullandı.
Sandık kurullarını oluşturanlar kendileriSandık kurulları memur değil diye iptal edenler yine kendileri— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) May 24, 2019
Ve şimdi oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanlar var
Bunları takip eden ve öncesinde uyaran yineCHP
Sonrasında bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ona göre
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararda, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluştuğu belirtiliyordu. YSK’nın gerekçeli kararında, ”Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur” ifadeleri yer alıyordu.
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