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15:55 24 Mayıs 2019
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    Hint düğünü

    Hint düğünlerinde Türkiye'nin ciro hedefi 300 milyon dolar

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    Türkiye
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    Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Ersoy "2-3 yıl içerisinde Türkiye'nin Hint düğünlerinden aldığı pazar payını büyüterek, ciroyu 100 ila 300 milyon dolar arası seviyeye taşımak istiyoruz" dedi.

    © İHA /
    Bodrum’da yapılan milyon dolarlık Hint düğünü 3 gün 3 gece sürdü
    Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum-IMWF2019) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, 2-3 yıl içerisinde Türkiye'nin Hint düğünlerinden aldığı pazar payını artırarak, bu alandaki ciroyu 300 milyon dolara taşımak istediklerini söyledi.

    Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle son yıllarda Hint düğünleri için gözde ülke olduğunu belirterek, 11 günde 4 büyük Hint düğünü gerçekleştirdiklerini anlattı. Binlerce çalışan, binlerce misafir, onlarca uçakla müthiş bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Ersoy, bu yıl 20 büyük Hint düğünü düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

    Türkiye'nin turizm alanında cazip bir ülke olduğuna işaret eden Ersoy, "2-3 yıl içerisinde Türkiye'nin Hint düğünlerinden aldığı pazar payını büyüterek, ciroyu 100 ila 300 milyon dolara taşımak istiyoruz. Bu hakikaten müthiş bir rakam. Kolay değil ama başaracağız. Bugünkü rakamların 7-8 katından bahsediyoruz" diye konuştu.

    'KİMSE TÜRKİYE'Yİ TURİZMDE HESABA KATMADAN DÜNYADA BİR HESAP YAPAMAZ'

    Türkiye'nin turizm alanında dünyada ilk üçte yer aldığını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © AA / Ali Ballı
    Ersoy: Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor
    "O kadar nitelikli iş gücümüz, altyapımız üstyapımız var ki kimse Türkiye'yi turizmde hesaba katmadan dünyada bir hesap yapamaz. Hindistan çok büyük bir ülke, dünyada düğün piyasası denildiği zaman açık ara bir nurama. Nüfusu yoğun, kültürlerinde düğünün yeri önemli. Çünkü kız çocukları mirastan mahrum, öyle olduğu için her ailenin kız çocuğuna verdiği değeri yapacağı düğün üzerinden göstermesi gerekiyor. Yapılmazsa sosyal olarak ayıplanıyorlar. Çok varlıklı aileler için bir rekabet aynı zamanda düğünler. Düğünler en az üç gün, üç gece sürüyor. 500 ila bin 200 arasında davetli ağırlıyorlar."

    Hindistan'daki ailelerin düğün için Türk bayraklı uçaklarla Türkiye'ye geldiğini belirten Ersoy, bunun havacılık anlamında da katma değer sağladığını ifade etti.

    Geçen yıla oranla düğün organizasyonları için ciddi talep olduğunu dile getiren Ersoy, "Türkiye'de 2-3 yıl içerisinde rahatlıkla yılda 200 düğünle konukları ağırlayabiliriz çünkü buna uyumlu altyapımız var." dedi.

    Etiketler:
    ciro, Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum-IMWF2019), Turizm, Hint düğünü, Hindistan, Türkiye
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