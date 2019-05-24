Kayıt
15:55 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CNN

    FT 'CNN Türk taraf tutuyor' haberi yaptı, İmamoğlu CNN'i Türkiye uzantısını denetlemeye çağırdı

    © AP Photo / Ric Feld,File
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1810

    "CNN Türk İstanbul seçimlerinde taraf tuttuğu için eleştiri dalgası altında" başlıklı haber yayımlayan İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, kanalın iktidar lehine, muhalefet aleyhine yayın yaptığına dair suçlamalara yer verdi. Gazeteye konuşan İmamoğlu, CNN'e isim hakkını kullandırdığı CNN TÜRK'ü denetlemesi çağrısı yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'yalan haber medyası' diye sürekli hedef alınırken kendisini 'ifade özgürlüğünün başsavunucusu' olarak sunan CNN, Türkiye'deki uzantısı CNN TÜRK'ün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanlısı yayın yaptığına dair şikayetler yüzünden Batı medyasında haber olmaya başladı. Son olarak Financial Times, 'CNN TÜRK tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde taraf tuttuğu için eleştiri dalgası altında' başlıklı bir haber yayımladı.

    CNN
    CC BY 2.0
    CNN Türk'e soruşturma
    Amerikan medya devinden Erdoğan'la yakın ilişkileri olan Demirören Holding tarafından satın alınmasından beri CNN TÜRK'ün taraflı yayın yaptığı suçlamalarına yanıt vermesinin talep edildiğine dikkat çeken Financial Times, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesiyle mazbatası elinden alınan CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'ndan da görüş aldı.

    "Eskiden CNN TÜRK herkese eşit mesafeden davranan bir merkez medya organıydı" hatırlatmasında bulunan İmamoğlu, bugünse CNN Türk'ün AK Parti'nin kampanyası hakkında kendisininkinden çok daha fazla yayın yaptığını söyleyerek "Bizim anlaşıyımızda CNN TÜRK artık merkez medya organı değildir" vurgusu yaptı. 

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    İmamoğlu'ndan Hürriyet ve CNN Türk'e çağrı: Yalan habere son verin, özür dileyin
    İmamoğlu, Atlanta merkezli CNN'e isim hakkını kullandırdığı CNN TÜRK'ün yayıncılık standartlarını denetlemesi çağrısı yaparak "Kendi isimlerini taşıyan şirketin Türkiye'de nasıl hareket ettiğini, nasıl haber verdiğini takip etmeleri gerekir" dedi. 

    Financial Times, Son olarak İmamoğlu'nun konuk olduğu Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programında düşmanca tavır sergilemek ve söz AK Partili belediyenin israflarına geldiğinde erkenden bitirmekle suçlanan kanalın iddiaları reddettiğini hatırlattı.

    Emin Çapa
    © Fotoğraf : YouTube
    Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı
    İmamoglu ise gazetecilerin istedikleri soruyu istedikleri şekilde yöneltmelerine izin verilmesi gerektiğini söyleyerek ekledi: "İstanbul nasıl yönetilmiş, bunu konuşma fırsatım olsun isterdim." 

    Ekonomi gazetesi, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Türkiye'den gelen eleştiriler, kendisine sürekli 'yalan haber tellalı' diye çatan Donald Trump'ın ağır baskısı karşısında basın özgürlüğü kampanyacısı olarak konum alan CNN için utandırıcı. Kanal geçen yıl Beyaz Saray'a basın toplantısında ABD Başkanı ile atışmasının ardından muhabiri Jim Accosta'nın akreditasyonunu iptal ettiği için dava açmıştı. Sonrasında Beyaz Saray geri adım atıp akreditasyonu iade etmişti." 

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü
    'FOXTV, ABD'DE TRUMP YANDAŞI, TÜRKİYE'DE MUHALİF'

    Financial Times, şu gözlemde de bulundu:

    "Beklenmedik bir tersyüz oluşla ABD'de Rupert Murdoch'ın Fox News'u Trump yönetiminin ateşli bir savunucusu olarak görülürken, Türkiye'de Erdoğan ile hükümetini sert dille eleştiren az sayıdaki kanaldan biri Fox'un Türkiye'deki kolu."

    Etiketler:
    Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu, Financial Times, CNN TÜRK, CNN
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Galatasaray Üniversitesi
    Yanan Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet