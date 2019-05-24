Antalya'da faytonlar kaldırıldı

© Fotoğraf : DHA Kuşadası'nda faytonlar kaldırıldı

Ulaşım temalı basın toplantısında, Antalya'da kent merkezi ile Alanya ve Manavgat'ta yer alan faytonlara yönelik önemli bir karar aldıklarını belirten Böcek, "UKOME kararına göre 10 Haziran itibarıyla fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararı aldık. Asfalt üzerinde yaşamları aykırı şekilde kentimizde bulunuyordu" dedi.

'FAYTONCULUK YAPANLARA BELEDİYEDE İŞ VERİLECEK'

Faytonculuk yapanların da mağdur edilmeyeceğini belirten Böcek, "Fayton işiyle uğraşan 20 kardeşimiz var. 1 hafta önce genel sekreterimiz onlarla görüştü. Onları mağdur etmeyeceğimiz. Kendilerini belediyede istihdam edeceğiz, atlarını da belediye bünyesine alacağız. Atları hayvanat bahçesinde değerlendireceğiz. Faytoncularımızı ya da istedikleri bir yakınlarını işe alacağız. Ulaşım sektörü ile bu konuda hemfikir olduk" diye konuştu.

20 faytoncu vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Belediyemiz bünyesinde istihdam edilecekler. Atların bakımlarını da hayvanat bahçemizde biz üstleniyoruz. pic.twitter.com/O7U9PDPAb8 — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) May 24, 2019

​Bir gazetecinin Avrupa'da faytonların var olduğunu hatırlatması üzerine Böcek, "Hava şartları bahsettiğiniz ülkeler ile bizim farklı. Temmuz ve ağustos aylarında sıcak nedeniyle biz duramazken onların sıcak asfaltta durması doğru değil" dedi.

Mayıs ayının başlarında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de faytonların kaldırılmasına karar verilmişti. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası’nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyunu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" demişti.