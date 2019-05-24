Eski savcı Şanal'a FETÖ'den 11 yıl hapis cezası

Eski savcı Osman Şanal, FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından esasa ilişkin savunmasını yapmak için sanık Şanal'a söz verdi.
Şanal, darbe girişimi sırasında Düzce Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını ve meydana gelen hadiseleri televizyondan öğrendiğini savundu.
Herhangi bir terör örgütüyle irtibatı bulunmadığını ileri süren Şanal, hakkında FETÖ'cü olduğuna ve üniversite eğitimi sırasında örgüt evlerinde kaldığına dair tanık beyanlarını da reddetti.
'CİHANER VE AVUKATI MAHKEMEYİ BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR'
ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti kabul etmeyen Şanal, ByLock'un dijital bir veri olduğunu ve hükme esas alınacak bir delil olmadığını iddia etti.
Sanık avukatı Ali Alagöz de sanık Şanal'ın ByLock kullanmadığının mahkemeye sundukları uzman raporuyla kanıtlandığını öne sürdü. Alagöz, müvekkilinin 35 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.
Cihaner'in avukatı Turgut Kazan ise sanığın FETÖ üyeliğinden değil yöneticiliğinden cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Şanal'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)