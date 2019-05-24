Adliye girişinde el konulan eşyalar sergilendi: Aralarında Samuray kılıcı da var

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişlerindeki aramalarda ele geçirilen ve aralarında samuray kılıcı ve motorlu testerenin de bulunduğu 8 bin 500 parça suç aletli ile suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar sergilendi.

Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli adliyelerinin taşınmasıyla 5 blok şeklinde ve 360 bin metrekarelik alanıyla 2013 yılında faaliyete başlayan Anadolu Adalet Sarayı'na girişler, üst düzey güvenlik kontrolü şeklinde yapılıyor.

Sergilenen suç aletlerine ilişkin açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin, adliye girişlerinin teknolojik cihazlar vasıtasıyla denetlendiğini, buradan ele geçen materyallerin de muhafaza altına alındığını belirtti ve "Suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar güvenlik amacıyla emanet depolarımızda muhafaza altına alınmakta, çıkışta ise talep durumunda adliyemizin dışında ilgilisine teslim edilmektedir. Burada ise 2019 yılında aramalarda ele geçirilen ancak teslim alınmayan malzemeler sergilenmektedir" ifadelerini kullandı.