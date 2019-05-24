Leyla Güven'den Öcalan açıklaması

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kamuoyuna 22 Mayis’ta müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, müvekkilimizin açlık grevlerine dair görüşlerini, yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartişmaktayız. Bu tartışma sonuçlandiğinda kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açiklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız. Saygılarımızla”
Kamuoyuna duyuru pic.twitter.com/AQ9S78exnm— Asrın Hukuk Bürosu (@asrinhukuku) May 24, 2019
LEYLA GÜVEN’DEN MESAJ
Diyarbakır Cezaevi’nde açlık grevine başlayan ve 198. günde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından Asrın Hukuk Bürosu’nun açıklamasını paylaşan Güven, “Asrın Hukuk Bürosu avukatları beni ziyaret edip sayın Öcalan’ın mesajını ilettiler. Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız” mesajını paylaştı.
Asrın Hukuk Bürosu avukatları beni ziyaret edip sayın Öcalan’ın mesajını ilettiler. Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. pic.twitter.com/zV6AHWH8Py— Leyla Güven (@LeylaGuvenkcd) May 24, 2019
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