Leyla Güven'den Öcalan açıklaması

Asrın Hukuk Bürosu, müvekkilleri PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajını açlık grevcilerine ilettiklerini ve tartıştıklarını belirterek ‘doyurucu’ bir açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirtti. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven de "En kısa zamanda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunana müvekilleri Abdullah Öcalan’ın açlık grevinde ve ölüm orucunda olan 7 bine yakın tutuklunun durumuna ilişkin yaptığı çağrı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna 22 Mayis’ta müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, müvekkilimizin açlık grevlerine dair görüşlerini, yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartişmaktayız. Bu tartışma sonuçlandiğinda kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açiklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız. Saygılarımızla”

Kamuoyuna duyuru pic.twitter.com/AQ9S78exnm — Asrın Hukuk Bürosu (@asrinhukuku) May 24, 2019

​LEYLA GÜVEN’DEN MESAJ

Diyarbakır Cezaevi’nde açlık grevine başlayan ve 198. günde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Asrın Hukuk Bürosu’nun açıklamasını paylaşan Güven, “Asrın Hukuk Bürosu avukatları beni ziyaret edip sayın Öcalan’ın mesajını ilettiler. Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız” mesajını paylaştı.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları beni ziyaret edip sayın Öcalan’ın mesajını ilettiler. Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. pic.twitter.com/zV6AHWH8Py — Leyla Güven (@LeylaGuvenkcd) May 24, 2019

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